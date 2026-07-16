Wielki talent ma nowy klub! Legia oddała go za darmo

Piłka nożna

Pascal Mozie został nowym zawodnikiem FC Annecy - poinformował klub w mediach społecznościowych. "Pascal wzmocni środek pola swoimi umiejętnościami technicznymi, inteligencją boiskową oraz dużymi możliwościami dalszego rozwoju" - czytamy.

Portret mężczyzny w okularach i marynarce, z charakterystyczną fryzurą i zarostem.
fot. PAP
Marek Papszun

Mozie nie zdecydował się przedłużyć kontraktu z Legią i po zakończeniu ubiegłego sezonu opuścił zespół. Bardzo szybko znalazł jednak nowego pracodawcę. 18-latek został ogłoszony nowym piłkarzem występującego w Ligue 2 FC Annecy, z którym podpisał trzyletnią umowę.

 

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Nowy klub polskiego zawodnika nazwał go "jednym z największych talentów swojego pokolenia". 

 

"Lewonożny piłkarz wyróżnia się wysokimi umiejętnościami technicznymi, a także zdolnością do włączania się do akcji ofensywnych i stwarzania zagrożenia pod bramką rywala. Mozie wykonuje kolejny krok w swojej karierze i wzmocni środek pola swoimi umiejętnościami technicznymi, inteligencją boiskową oraz dużymi możliwościami dalszego rozwoju" - przekazano.

 

Pomocnik rozegrał w ubiegłym sezonie w rezerwach Legii 30 meczów, w których strzelił cztery gole. W sezonie 2024/25 zadebiutował w pierwszym zespole w starciu z Cracovią, spędzając na boisku 20 minut. Ma też na koncie 24 występy w młodzieżowych kadrach Polski.

 

Nowy zespół byłego piłkarza Legii zakończył poprzedni sezon Ligue 2 na siódmym miejscu z dorobkiem 52 punktów.

HP, Polsat Sport
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