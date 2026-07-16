Włosi z kolejnym zwycięstwem w Lidze Narodów! Belgowie bez szans

Włosi stracili pierwszy punkt w rywalizacji z Belgami i to był jedyny moment w pierwszym secie, w którym przegrywali. "Azzurri" grali pewnie i nie dali przeciwnikom doprowadzić choćby do remisu. Pierwszą partię skończyli przewagą pięciu "oczek".

Podczas drugiej odsłony podopieczni Ferdinando De Giorgiego w dalszym ciągu dominowali nad rywalami, prowadząc przez całego seta. Ostatecznie wygrali 25:22.

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Po dwóch przegranych partiach Belgia musiałaby zagrać świetnie, by dać radę tak dobrze dysponowanym Włochom. Był to najbardziej wyrównany set, jednak podopieczni Emanuela Zaniniego nie byli wystarczająco efektywni i ostatecznie ulegli 22:25.

Reprezentacja Belgii przegrała 0:3 i jest to trzeci mecz z rzędu, w którym nie urwali przeciwnikom nawet seta. Następne starcie może być dla nich równie wymagające, ponieważ zmierzą się z Japończykami, którzy w tej edycji Ligi Narodów zajmują pierwsze miejsce w tabeli.

Włosi plasują się na piątej pozycji. Pozostały jej dwa spotkania do rozegrania: z Argentyną i Kubą.

Belgia - Włochy 0:3 (20:25, 22:25, 22:25)

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Antoni Bednarczyk