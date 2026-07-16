Wraca do PlusLigi po siedmiu latach! Pięciokrotny mistrz Niemiec wzmocni polską drużynę

Adam Kowalski (rocznik 1994) gra na pozycji libero. Zaczynał przygodę z siatkówką w SMS PZPS Spała i Norwidzie Częstochowa. Kolejne lata spędził w klubach Cerrad Czarni Radom (2013-16), AZS Częstochowa (2016-17) i Chemik Bydgoszcz (2017-19). Rozegrał w nich sześć sezonów w PlusLidze, podczas których wystąpił w 169 meczach.

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Później trafił do Berlin Recycling Volleys (2019-25) i z tą drużyną pięciokrotnie zdobył mistrzostwo Niemiec; gigant siatkarskiej Bundesligi, z Polakiem w kadrze, sięgnął w tym czasie również po cztery krajowe Puchary i sześć Superpucharów.

W 2025 roku wrócił do Polski. Podpisał kontrakt ze Stalą Nysa, barw której bronił w rozgrywkach PLS 1. Ligi. W minionym sezonie zagrał w 27 spotkaniach. Teraz, po siedmiu latach przerwy, wraca do PlusLigi i zagra w PGE GiEK Skrze Bełchatów; stworzy duet libero z Maksymem Kędzierskim.

– Adam to zawodnik z dużym doświadczeniem, który przez wiele lat występował w jednym z najsilniejszych klubów Europy i regularnie rywalizował na najwyższym poziomie. Wierzymy, że swoją jakością, spokojem oraz boiskową pewnością wniesie wiele do naszej drużyny. Cieszymy się, że zdecydował się dołączyć do PGE GiEK Skry Bełchatów i jesteśmy przekonani, że wspólnie będziemy walczyć o realizację ambitnych celów w nadchodzącym sezonie – powiedział prezes Michał Bąkiewicz.

Polsat Sport, skra.pl