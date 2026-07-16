Wraca do PlusLigi po siedmiu latach! Pięciokrotny mistrz Niemiec wzmocni polską drużynę

Robert MurawskiSiatkówka

Adam Kowalski w przyszłym sezonie będzie siatkarzem PGE GiEK Skry Bełchatów. Libero, który wraca do PlusLigi po siedmiu latach przerwy, ma w swym dorobku pięć tytułów mistrza Niemiec.

Siatkarze w białych koszulkach z numerami na plecach świętują zwycięstwo na parkiecie.
fot. Jakub Piasecki / Cyfrasport
Adam Kowalski wraca do PlusLigi. Zagra w PGE GiEK Skrze Bełchatów.

Adam Kowalski (rocznik 1994) gra na pozycji libero. Zaczynał przygodę z siatkówką w SMS PZPS Spała i Norwidzie Częstochowa. Kolejne lata spędził w klubach Cerrad Czarni Radom (2013-16), AZS Częstochowa (2016-17) i Chemik Bydgoszcz (2017-19). Rozegrał w nich sześć sezonów w PlusLidze, podczas których wystąpił w 169 meczach.

 

Zobacz także: Klub PlusLigi ogłosił kolejny powrót! "Może stać się liderem naszej defensywy"

 

Później trafił do Berlin Recycling Volleys (2019-25) i z tą drużyną pięciokrotnie zdobył mistrzostwo Niemiec; gigant siatkarskiej Bundesligi, z Polakiem w kadrze, sięgnął w tym czasie również po cztery krajowe Puchary i sześć Superpucharów.

 

W 2025 roku wrócił do Polski. Podpisał kontrakt ze Stalą Nysa, barw której bronił w rozgrywkach PLS 1. Ligi. W minionym sezonie zagrał w 27 spotkaniach. Teraz, po siedmiu latach przerwy, wraca do PlusLigi i zagra w PGE GiEK Skrze Bełchatów; stworzy duet libero z Maksymem Kędzierskim.

 

– Adam to zawodnik z dużym doświadczeniem, który przez wiele lat występował w jednym z najsilniejszych klubów Europy i regularnie rywalizował na najwyższym poziomie. Wierzymy, że swoją jakością, spokojem oraz boiskową pewnością wniesie wiele do naszej drużyny. Cieszymy się, że zdecydował się dołączyć do PGE GiEK Skry Bełchatów i jesteśmy przekonani, że wspólnie będziemy walczyć o realizację ambitnych celów w nadchodzącym sezonie – powiedział prezes Michał Bąkiewicz.

Polsat Sport, skra.pl
Przejdź na Polsatsport.pl
ADAM KOWALSKIKARUZELA TRANSFEROWA SIATKÓWKALIBERO W SIATKÓWCEMAKSYM KĘDZIERSKIPGE GIEK SKRA BEŁCHATÓWPLUSLIGASIATKÓWKATRANSFERY PLUSLIGATRANSFERY SIATKARSKIE
ZOBACZ WIĘCEJ
PlusLiga
PGE GiEK Skra Bełchatów
Maksym Kędzierski
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Nikola Grbić: Mam nadzieję, że na następne mecze wyjdziemy z takim samym podejściem
Zobacz także

Bezdyskusyjne zwycięstwo! Polscy siatkarze ograli wicemistrzów świata

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 