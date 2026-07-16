Wszystko jasne. Zapadły kluczowe decyzje ws. meczów Górnika z Fenerbahce

Górnik zagra w eliminacjach europejskich pucharów po raz pierwszy od 8 lat. Dzięki wywalczeniu drugiego miejsca w Ekstraklasie w poprzednim sezonie, Zabrzanie powalczą o Ligę Mistrzów w tzw. ścieżce niemistrzowskiej. Los nie był dla nich łaskawy i już w pierwszym dwumeczu postawił na ich drodze Fenerbahce SK.

ZOBACZ TAKŻE: Kiedy polskie drużyny grają o europejskie puchary?

Pierwsze spotkanie odbędzie się 21 lipca w Stambule. Na 5 dni przed meczem poznaliśmy sędziów tej rywalizacji. Na sędziego głównego wyznaczony został Litwin Manfredas Lukjančukas, któremu na liniach asystować będą rodacy Mangirdas Mirauskas i Aleksandras Stepanovas. Sędzią technicznym będzie Vilius Paulauskas.

Znany jest również sędzia, który będzie rozstrzygał rewanżowe starcie w Zabrzu. Będzie nim Lothar D'hondt, któremu na liniach pomagać będą Romain Devillers i Nico Claes, a sędzią technicznym będzie Bert Verbeke. Wszyscy czterej to Belgowie.

Podczas obydwu meczów, których stawką będzie awans do trzeciej rundy eliminacji LM, obecny będzie również system VAR. W Stambule sędzią VAR będzie Christian Dingert, któremu pomagać będzie Donatas Šimenas. W Zabrzu za obsługę VAR-u będą odpowiadać Jan Boteberg i Simon Bourdeaud'Hui.

Transmisja spotkania Górnik Zabrze - Fenerbahce w sportowych kanałach Polsatu. Więcej na ten temat TUTAJ.

psl, Polsat Sport