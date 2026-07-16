Wszystko jasne. Zapadły kluczowe decyzje ws. meczów Górnika z Fenerbahce
Górnik Zabrze przygotowuje się do dwumeczu w 2. rundzie eliminacji Ligi Mistrzów z Fenerbahce. Wiadomo już, kto będzie sędziował obydwa spotkania. Rozjemcą pierwszego starcia w Turcji będzie Litwin Manfredas Lukjančukas, a rewanż w Zabrzu poprowadzi Belg Lothar D'hondt.
Górnik zagra w eliminacjach europejskich pucharów po raz pierwszy od 8 lat. Dzięki wywalczeniu drugiego miejsca w Ekstraklasie w poprzednim sezonie, Zabrzanie powalczą o Ligę Mistrzów w tzw. ścieżce niemistrzowskiej. Los nie był dla nich łaskawy i już w pierwszym dwumeczu postawił na ich drodze Fenerbahce SK.
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Pierwsze spotkanie odbędzie się 21 lipca w Stambule. Na 5 dni przed meczem poznaliśmy sędziów tej rywalizacji. Na sędziego głównego wyznaczony został Litwin Manfredas Lukjančukas, któremu na liniach asystować będą rodacy Mangirdas Mirauskas i Aleksandras Stepanovas. Sędzią technicznym będzie Vilius Paulauskas.
Znany jest również sędzia, który będzie rozstrzygał rewanżowe starcie w Zabrzu. Będzie nim Lothar D'hondt, któremu na liniach pomagać będą Romain Devillers i Nico Claes, a sędzią technicznym będzie Bert Verbeke. Wszyscy czterej to Belgowie.
Podczas obydwu meczów, których stawką będzie awans do trzeciej rundy eliminacji LM, obecny będzie również system VAR. W Stambule sędzią VAR będzie Christian Dingert, któremu pomagać będzie Donatas Šimenas. W Zabrzu za obsługę VAR-u będą odpowiadać Jan Boteberg i Simon Bourdeaud'Hui.
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