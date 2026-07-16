WTA w Iasi: Katarzyna Kawa - Panna Udvardy. Relacja live i wynik na żywo online
Katarzyna Kawa - Panna Udvardy to spotkanie drugiej rundy turnieju WTA w rumuńskim Iasi. Relacja live i wynik na żywo meczu Kawa - Udvardy na Polsatsport.pl.
Kawa udanie rozpoczęła rywalizację w Rumunii. W meczu pierwszej rundy pokonała sklasyfikowaną na 81. pozycji w rankingu WTA Szwajcarkę Simonę Waltert 6:1, 6:4.
W kolejnej fazie turnieju Polka zmierzy się z rozstawioną z "piątką" Węgierką Panną Udvardy.
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W Rumunii miała startować Maja Chwalińska, ale finalistka French Open wycofała się po tym, jak doznała kontuzji w pierwszej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu.
Jeśli zawodniczka pochodząca z Krynicy-Zdroju wygra swój najbliższy mecz, w ćwierćfinale zagra ze zwyciężczynią starcia Paula Badosa - Alevtina Ibragimova.
Relacja live i wynik na żywo meczu Kawa - Udvardy na Polsatsport.pl.Przejdź na Polsatsport.pl