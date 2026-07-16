Z Barcelony do Bundesligi! Poznaliśmy przyszłość reprezentantki Polski

Reprezentantka Polski przed rozpoczęciem sezonu 2025/2026 została wypożyczona z Barcelony do VfL Wolfsburg. W obu klubach Araśniewicz nie występowała w pierwszej drużynie, jednak teraz wszystko ma się zmienić.

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W środę 15 lipca w mediach społecznościowych drużyny rywalizującej na co dzień w Bundeslidze pojawiła się ważna informacja w sprawie przyszłości 18-latki. Jak się okazało, VfL Wolfsburg postanowił skorzystać z opcji wykupu pomocniczki i podpisał z nią kontrakt, który ma obowiązywać do 2028 roku.

"Opcja zakupu wykorzystana! Weronika Araśniewicz zostaje do 2028 roku u Wilczyc i awansuje do kadry Bundesligi. Po tym, jak 18-letnia polska pomocniczka na sezon 2025/2026 została wypożyczona z FC Barcelona do Aller, Zielono-Biali teraz wykorzystali uzgodnioną opcję zakupu" - napisano.

Kaufoption gezogen! 🐺



Weronika Arasniewicz bleibt bis 2028 bei den Wölfinnen und rückt in den Bundesliga-Kader auf. Nachdem die 18-jährige polnische Mittelfeldspielerin zur Saison 2025/26 auf Leihbasis vom FC Barcelona an die Aller gewechselt war, haben die Grün-Weißen nun die… pic.twitter.com/A2TPNZfjBQ — VfL Wolfsburg Frauen (@VfL_Frauen) July 15, 2026

Warto przypomnieć, że w Barcelonie i Wolfsburgu grała inna polska piłkarska - Ewa Pajor. Czy młoda pomocniczka pójdzie w ślady kapitan naszej reprezentacji?

AA, Polsat Sport