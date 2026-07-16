Z Barcelony do Bundesligi! Poznaliśmy przyszłość reprezentantki Polski
Weronika Araśniewicz zostaje na dłużej w VfL Wolfsburg! W ostatnim sezonie Polka była wypożyczona z Barcelony do niemieckiego klubu, a teraz ekipa z Bundesligi postanowiła skorzystać z opcji wykupu pomocniczki.
Reprezentantka Polski przed rozpoczęciem sezonu 2025/2026 została wypożyczona z Barcelony do VfL Wolfsburg. W obu klubach Araśniewicz nie występowała w pierwszej drużynie, jednak teraz wszystko ma się zmienić.
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W środę 15 lipca w mediach społecznościowych drużyny rywalizującej na co dzień w Bundeslidze pojawiła się ważna informacja w sprawie przyszłości 18-latki. Jak się okazało, VfL Wolfsburg postanowił skorzystać z opcji wykupu pomocniczki i podpisał z nią kontrakt, który ma obowiązywać do 2028 roku.
"Opcja zakupu wykorzystana! Weronika Araśniewicz zostaje do 2028 roku u Wilczyc i awansuje do kadry Bundesligi. Po tym, jak 18-letnia polska pomocniczka na sezon 2025/2026 została wypożyczona z FC Barcelona do Aller, Zielono-Biali teraz wykorzystali uzgodnioną opcję zakupu" - napisano.
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