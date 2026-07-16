Zdjęcie, o którym mówi cały świat. Wyjątkowe spotkanie Messiego z Yamalem

We wtorek Hiszpania Lamine'a Yamala wywalczyła awans do finału mistrzostw świata, wygrywając w półfinałowej rywalizacji z Francją 2:0. Yamal wywalczył dla swojej reprezentacji rzut karny w pierwszej połowie, zamieniony na gola przez Mikela Oyarzabala.

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Dzień później Lionel Messi okazał się ponownie kluczowym piłkarzem reprezentacji Argentyny, która ograła Anglię 2:1 w drugim półfinale mundialu. Argentyńczyk zanotował dwie asysty i po czterech latach ponownie zameldował się w decydującym spotkaniu czempionatu globu.

Finał Hiszpania - Argentyna będzie wyjątkowy dla obu graczy. Po raz pierwszy będą mieli oni okazję zmierzyć się na zielonej murawie. Talent 19-letniego Yamala rozkwitł w Barcelonie już po tym, jak Messi w 2023 roku przeniósł się z Europy za Ocean Atlantycki i został piłkarzem Interu Miami. Panowie nigdy nie spotkali się na niwie klubowej, a także reprezentacyjnej.

W 2007 roku doszło jednak do wyjątkowego spotkania gwiazd futbolu. Messi, wtedy już uznany gracz Barcelony, wziął udział w sesji zdjęciowej, podczas której trzymał w ramionach małego Lamine'a. Wszystko dzięki temu, że rodzice Yamala wzięli udział w loterii organizowanej przez katalońską gazetę Sport we współpracy z organizacją charytatywną Unicef. Losowo wybranym dzieciom zostały zrobione zdjęcia z piłkarzami Dumy Katalonii.

🚨 Explaining Lamine Yamal’s famous bath picture with Lionel Messi:



•⁠ ⁠It was taken in 2007 for a Barça and UNICEF charity calendar.



•⁠ ⁠Messi was only 20 years old, Lamine Yamal was just six months old.



• Lamine’s family was selected as a PRIZE through a… pic.twitter.com/Xg9QbO7O1Q — Barça Universal (@BarcaUniversal) July 16, 2026

Autorem zdjęć był Joan Monfort, a fotografia Messiego z Yamalem stała się słynna po Euro 2024, kiedy opublikował ją ponownie ojciec hiszpańskiego skrzydłowego. Teraz nabiera ona jeszcze ważniejszego znaczenia, kiedy 39-latek i jego 19-letni rywal zmierzą się w finale mundialu.

psl, Polsat Sport