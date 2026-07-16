Znakomite wieści z Grecji! Polka w półfinale

W czwartkowym ćwierćfinale pokonały Brytyjkę Madeleine Brooks i Holenderkę Isabelle Haverlag 6:2, 7:6 (7-3).

W kolejnej rundzie ich rywalkami będą najwyższej rozstawione Hao-Ching Chan z Tajwanu i Miyu Kato z Japonii.

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W pierwszej rundzie gry pojedynczej w Atenach odpadła Magda Linette. Występująca z "ósemką" Poznanianka została w poniedziałek wyeliminowana przez Japonkę Mai Hontamę, przegrywając 4:6, 5:7.

Wynik 1/4 finału debla:

Katarzyna Piter, Eudice Chong (Polska, Hongkong, 3) - Madeleine Brooks, Isabelle Haverlag (W. Brytania, Holandia) 6:2, 7:6 (7-3).

PAP