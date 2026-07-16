Znakomite wieści z Grecji! Polka w półfinale

Tenis

Rozstawione z numerem trzecim Katarzyna Piter i Eudice Chong z Hongkongu awansowały do półfinału debla w tenisowym turnieju WTA 250 w Atenach.

Tenisistka w białej sukience trzyma piłkę tenisową w dłoni i przygotowuje się do zagrania.
fot: PAP
Katarzyna Piter

W czwartkowym ćwierćfinale pokonały Brytyjkę Madeleine Brooks i Holenderkę Isabelle Haverlag 6:2, 7:6 (7-3).

 

W kolejnej rundzie ich rywalkami będą najwyższej rozstawione Hao-Ching Chan z Tajwanu i Miyu Kato z Japonii.

 

ZOBACZ TAKŻE: Była liderka rankingu WTA zabrała głos w sprawie Świątek! Szczere słowa

 

W pierwszej rundzie gry pojedynczej w Atenach odpadła Magda Linette. Występująca z "ósemką" Poznanianka została w poniedziałek wyeliminowana przez Japonkę Mai Hontamę, przegrywając 4:6, 5:7.

 

Wynik 1/4 finału debla:

 

Katarzyna Piter, Eudice Chong (Polska, Hongkong, 3) - Madeleine Brooks, Isabelle Haverlag (W. Brytania, Holandia) 6:2, 7:6 (7-3).

PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
EUDICE CHONGISABELLE HAVERLAGKATARZYNA PITERMADELEINE BROOKSTENISTURNIEJE ATP I WTA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Jannik Sinner - Alexander Zverev. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 