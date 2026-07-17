Argentyńczycy zaatakowali legendę Manchesteru United. "Mam nadzieję, że nie będę tak głupi"

- Wygląda na to, że w każdym meczu tracą razem jedną bramkę, ale jak na nich spojrzeć, to strzelają gole, grają głową, są dosłownie wszędzie, to niesamowite. Nazywam ich najlepszą i najgorszą parą środkowych obrońców na świecie, bo czasami potrafią grać absolutnie niesamowicie, a chwilę później przechodzą od doskonałości do kompletnej porażki - zdradził Gary Neville w "Overlap Podcast".

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Obrońca Tottenhamu został poproszony przez dziennikarza "DSports" o komentarz do słów Anglika, który 602 razy wystąpił w barwach "Czerwonych Diabłów".

- Jedyne, na co liczę, to, że kiedy zakończę karierę, nie będę aż tak głupi. Mam nadzieję, że nie będę krytykował żadnego piłkarza ani nikogo innego. Dajemy z siebie wszystko dla naszej reprezentacji. Czasami nam się udaje, czasami nie, ale po prostu cieszymy się, że znów jesteśmy w finale mistrzostw świata – powiedział Romero.

Romero i Martinez, obaj w wieku 28 lat, wystąpili w pierwszym składzie we wszystkich meczach Argentyny na tegorocznych mistrzostwach świata z wyjątkiem jednego, pomagając drużynie Lionela Scaloni awansować do drugiego z rzędu finału mistrzostw świata.

- Myślę, że tworzymy historię. Dla nas to naprawdę wielka sprawa i jak nikt inny odczuwamy znaczenie tej koszulki - zapewnił Romero.

Drugi z duetu, Martinez, również zabrał głos w tej sprawie.

- Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że ludzie ciągle o nas mówią. Wygląda na to, że lubią to robić, a my odpowiadamy na boisku – i tyle, zawsze z szacunkiem - zaapelował defensor Manchesteru United.

Polsat Sport