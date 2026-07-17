Artur Szpilka - Augusto Sakai. Wynik walki KSW 120. Kto wygrał?

Kariera Szpilki w MMA rozkręca się na dobre. Przed byłym pięściarzem wagi ciężkiej jedno z najtrudniejszych wyzwań w karierze - jego najbliższym rywalem będzie Brazylijczyk Augusto Sakai, w przeszłości występujący w walkach wieczoru organizacji UFC.

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Sakai, który w przeszłości bił się w federacji Bellator, w UFC zadebiutował w 2018 roku. Wygrał pierwsze cztery walki, pokonując między innymi przed czasem Marcina Tyburę. Następnie jednak przegrał cztery kolejne pojedynki z czołowymi zawodnikami wagi ciężkiej - Alistairem Overeemem, Jairzinho Rozenstruikiem, Taiem Tuivasą i Sergiejem Spivakiem.

W 2024 roku zadebiutował w KSW, przegrywając z Philem De Friesem pojedynek o pas. Później wygrał z Szymonem Bajorem, ale w ostatnim pojedynku musiał uznać wyższość Marcina Wójcika.

Jak w starciu z doświadczonym rywalem poradzi sobie Szpilka?

Szpilka - Sakai. Wynik walki KSW 120. Kto wygrał?

Wynik walki Szpilka - Sakai poznamy pod koniec gali KSW 120. O tym, kto wygrał walkę Szpilka - Sakai, przekonamy się w sobotę 18 lipca.

Polsat Sport