Artur Szpilka - Augusto Sakai. Wynik walki KSW 120. Kto wygrał?

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Artur Szpilka - Augusto Sakai, czyli czas na kolejne wielkie wyzwanie w karierze MMA byłego polskiego pięściarza. Kto wygrał walkę Szpilka - Sakai na KSW 120? Jaki był wynik walki Szpilka - Sakai?

Mężczyzna z tatuażami na szyi, ubrany w marynarkę i białą koszulę.
fot. PAP
Artur Szpilka - Augusto Sakai. Wynik walki KSW 120. Kto wygrał?

Kariera Szpilki w MMA rozkręca się na dobre. Przed byłym pięściarzem wagi ciężkiej jedno z najtrudniejszych wyzwań w karierze - jego najbliższym rywalem będzie Brazylijczyk Augusto Sakai, w przeszłości występujący w walkach wieczoru organizacji UFC.

 

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Sakai, który w przeszłości bił się w federacji Bellator, w UFC zadebiutował w 2018 roku. Wygrał pierwsze cztery walki, pokonując między innymi przed czasem Marcina Tyburę. Następnie jednak przegrał cztery kolejne pojedynki z czołowymi zawodnikami wagi ciężkiej - Alistairem Overeemem, Jairzinho Rozenstruikiem, Taiem Tuivasą i Sergiejem Spivakiem.

 

W 2024 roku zadebiutował w KSW, przegrywając z Philem De Friesem pojedynek o pas. Później wygrał z Szymonem Bajorem, ale w ostatnim pojedynku musiał uznać wyższość Marcina Wójcika.

 

Jak w starciu z doświadczonym rywalem poradzi sobie Szpilka?

Szpilka - Sakai. Wynik walki KSW 120. Kto wygrał?

Wynik walki Szpilka - Sakai poznamy pod koniec gali KSW 120. O tym, kto wygrał walkę Szpilka - Sakai, przekonamy się w sobotę 18 lipca.

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ARTUR SZPILKAMMASPORTY WALKI
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