Bolesna porażka Polki! Nie dała rady awansować do finału

Piter i Chong udanie rozpoczęły zmagania w Atenach. Najpierw pokonały duet Timofiejewa/Jaszyna 6:4, 6:3, a następnie wygrały z parą Brooks/Haverlag 6:2, 7:6 (3).

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Zawodniczki z Polski oraz Hong Kongu nie dały rady awansować do finału turnieju. W piątkowym półfinale poległy z Hao-Ching Chan z Tajwanu i Miyu Kato z Japonii 3:6, 6:3, 5-10.

W pierwszej rundzie gry pojedynczej w Atenach odpadła Magda Linette. Występująca z "ósemką" tenisistka została w poniedziałek wyeliminowana przez Japonkę Mai Hontamę, przegrywając 4:6, 5:7.

Wynik 1/2 finału debla:

Katarzyna Piter, Eudice Chong (Polska, Hongkong, 3) - Hao-Ching Chan, Miyu Kato (Tajwan, Japonia, 1) 3:6, 6:3, 5:10.

HP, PAP