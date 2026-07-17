Bolesna porażka Polki! Nie dała rady awansować do finału

Tenis

Rozstawione z numerem trzecim Katarzyna Piter i Eudice Chong z Hongkongu odpadły w półfinale debla w tenisowym turnieju WTA 250 w Atenach. W piątek przegrały z najwyżej rozstawionymi Hao-Ching Chan z Tajwanu i Miyu Kato z Japonii 3:6, 6;3, 5:10.

Tenisistka w białej sukience sportowej trzyma piłkę tenisową w dłoni i przygotowuje się do zagrania.
fot. Polsat Sport
Katarzyna Piter i Eudice Chong odpadły z turnieju w Atenach

Piter i Chong udanie rozpoczęły zmagania w Atenach. Najpierw pokonały duet Timofiejewa/Jaszyna 6:4, 6:3, a następnie wygrały z parą Brooks/Haverlag 6:2, 7:6 (3). 

 

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Zawodniczki z Polski oraz Hong Kongu nie dały rady awansować do finału turnieju. W piątkowym półfinale poległy z Hao-Ching Chan z Tajwanu i Miyu Kato z Japonii 3:6, 6:3, 5-10.

 

W pierwszej rundzie gry pojedynczej w Atenach odpadła Magda Linette. Występująca z "ósemką" tenisistka została w poniedziałek wyeliminowana przez Japonkę Mai Hontamę, przegrywając 4:6, 5:7.

 

Wynik 1/2 finału debla:

 

Katarzyna Piter, Eudice Chong (Polska, Hongkong, 3) - Hao-Ching Chan, Miyu Kato (Tajwan, Japonia, 1) 3:6, 6:3, 5:10.

HP, PAP
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