Były gwiazdor Legii ma nowy klub! Co za słowa po transferze

Maik Nawrocki odszedł z Legii Warszawa w lipcu 2023 roku, kiedy został wykupiony przez Celtic za pięć milionów euro. Początek był całkiem niezły, ale potem trudno mu było przebić się do składu, doskwierały mu również problemy zdrowotne.

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Przed tym sezonem został wypożyczony do Hannoveru 96 i była to świetna decyzja. Polak rozegrał 18 meczów, w których strzelił trzy gole i zanotował trzy asysty. Dobra forma zaowocowała zainteresowaniem większych klubów.

RC Lens oficjalnie ogłosiło w piątek, że podpisało z Polakiem czteroletni kontrakt.

"Atletyczny defensor, wyróżniający się dobrym wyprowadzeniem piłki i świetną grą w powietrzu, dołącza do szeregów zespołu" - przekazano, dodając, że 25-latek jest przyzwyczajony do gry w systemie z trzema obrońcami.

Na klubowej stronie czytamy, że Nawrocki jest gotowy wejść na jeszcze wyższy poziom. Zaznaczono, że jest drugim Polakiem po Michale Skórasiu, który dołączył do francuskiego zespołu w letnim okienku transferowym.

RC Lens rozpocznie ligowy sezon za miesiąc. 16 sierpnia drużynę czeka mecz o Superpuchar Francji z PSG.

HP, Polsat Sport