Były gwiazdor Legii negocjuje z klubem z Ekstraklasy. Jest już w Polsce

Mahir Emreli został zawodnikiem Legii w lipcu 2021 roku. Trudno zaprzeczyć, że był to dla niego udany okres, zwłaszcza że zdobył bramkę w meczach z m.in. Slavią Praga, Leicester czy SSC Napoli. Łącznie rozegrał dla warszawskiego klubu 33 mecze, w których strzelił 11 goli.

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Po zaledwie pół roku odszedł jednak do Dinama Zagrzeb. Potem występował w Konyasporze, FC Nuernberg, a ostatni sezon spędził w FC Kaiserslautern.

Jak się okazuje, 29-latek może wrócić do Polski. Kamil Głębocki poinformował, że napastnik negocjuje z Rakowem Częstochowa.

"Piłkarz wczoraj przyleciał do Polski z agentem, trwają rozmowy. Porozumienie jest bardzo prawdopodobne. Emreli jest przekonany do projektu Rakowa, a w najbliższych dniach możemy spodziewać się konkretów" - czytamy.

Raków już w przyszłym tygodniu powróci do rywalizacji. Najpierw zmierzy się z zespołem Valletta FC w kwalifikacjach Ligi Europy, a potem zainauguruje rozgrywki Ekstraklasy starciem z Wisłą Płock.

HP, Polsat Sport