Były reprezentant Polski zmienia klub! Niespodziewany kierunek

Piłka nożna

Radosław Majecki został wypożyczony z AS Monaco do Pafos FC - poinformował francuski klub w mediach społecznościowych. Cypryjska drużyna zagwarantowała sobie opcję wykupu.

Dwóch piłkarzy w strojach sportowych na boisku.
fot. PAP
Radosław Majecki został wypożyczony do Pafos FC

Kiedy w 2020 roku Radosław Majecki został wykupiony z Legii Warszawa przez AS Monaco za siedem milionów euro, a potem zadebiutował w reprezentacji Polski w meczu z San Marino, wydawało się, że czeka go wielka kariera. Nie wszystko poszło jednak po myśli bramkarza. W poprzednim sezonie był wypożyczony do Stade Brestois, rozgrywając dziesięć meczów.

 

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Jak się okazuje, 26-latek zmienia klub. AS Monaco poinformowało w piątek, że polski zawodnik został wypożyczony do Pafos FC. Grecki klub zagwarantował sobie opcję wykupu.

 

"Życzymy wielu sukcesów w nowych barwach, Radosław" - przekazano.

 

Pafos nie kryje radości z podpisania umowy z Majeckim.

 

"Polak trafia do Pafos z cennym doświadczeniem zdobytym w jednych z najbardziej wymagających lig Europy. Wniesie do zespołu ogromną jakość, doświadczenie i pewność między słupkami" - czytamy.

 

Nowy klub bramkarza zajął w ubiegłym sezonie czwarte miejsce w tabeli ligi cypryjskiej. O miejsce w składzie będzie rywalizował z Jay'em Gorterem.

HP, Polsat Sport
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