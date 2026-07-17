Były reprezentant Polski zmienia klub! Niespodziewany kierunek

Kiedy w 2020 roku Radosław Majecki został wykupiony z Legii Warszawa przez AS Monaco za siedem milionów euro, a potem zadebiutował w reprezentacji Polski w meczu z San Marino, wydawało się, że czeka go wielka kariera. Nie wszystko poszło jednak po myśli bramkarza. W poprzednim sezonie był wypożyczony do Stade Brestois, rozgrywając dziesięć meczów.

ZOBACZ TAKŻE: Sensacyjny wybór. To tam ma zagrać Salah

Jak się okazuje, 26-latek zmienia klub. AS Monaco poinformowało w piątek, że polski zawodnik został wypożyczony do Pafos FC. Grecki klub zagwarantował sobie opcję wykupu.

"Życzymy wielu sukcesów w nowych barwach, Radosław" - przekazano.

Pafos nie kryje radości z podpisania umowy z Majeckim.

"Polak trafia do Pafos z cennym doświadczeniem zdobytym w jednych z najbardziej wymagających lig Europy. Wniesie do zespołu ogromną jakość, doświadczenie i pewność między słupkami" - czytamy.

Nowy klub bramkarza zajął w ubiegłym sezonie czwarte miejsce w tabeli ligi cypryjskiej. O miejsce w składzie będzie rywalizował z Jay'em Gorterem.

HP, Polsat Sport