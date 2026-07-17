Czwarta gwiazda Argentyny? Francja jak RFN? Przed nami decydujące mecze MŚ 2026

Kończący się już za kilkadziesiąt godzin mundial zapowiadał się jako turniej niespodzianek. Dość powiedzieć, że w fazie grupowej powiększonych do 48 drużyn mistrzostw Hiszpania zremisowała bezbramkowo z Republiką Zielonego Przylądka, Portugalia nie była w stanie pokonać Demokratycznej Republiki Konga, Belgia po dwóch meczach miała na koncie raptem dwa punkty za remisy z Egiptem i Iranem, a Urugwaj, dwukrotny mistrz świata, pożegnał się z czempionatem już po trzech starciach, choć mierzył się ze skazywanymi na pożarcie Kabowerdeńczykami i Saudyjczykami, a do 1/16 finału awansowało aż 8 z 12 drużyn z trzecich miejsc.

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Im dalszy etap, tym pięknych sensacji było już coraz mniej i tylko ciągniętej przez wciąż genialnego Lionela Messiego (i sędziów, jak twierdzą niektórzy) Argentynie zawdzięczamy to, że w walce o medale nie mamy minimistrzostw Europy. Niezależnie od rozstrzygnięć, nie będzie można mówić o niespodziankach, gdyż Francja, Anglia, Hiszpania i Argentyna to zespoły, które w swojej historii sięgały już po złote krążki mundiali. Nie oznacza to jednak, że w "małym" i tym wielkim finale zabraknie smaczków!

"Trójkolorowi", którzy powalczą o brąz z Anglikami, mogą - w przypadku zdobycia medalu - dołączyć do Brazylii, RFN i Niemiec, które stawały na podium w trzech kolejnych mistrzostwach globu. Brazylijczycy dokonali tej sztuki na przełomie XX i XXI wieku, zdobywając złoto w 1994, srebro w 1998 i ponownie złoto w 2002 roku. RFN sięgało po trzy medale z rzędu w latach 1966 - 1974, zajmując odpowiednio drugie, trzecie i pierwsze miejsce, 1982 - 1990 (srebro, srebro i złoto) a już po zjednoczeniu Niemiec nasi sąsiedzi zza Odry zrobili coś, czego dotychczas nie powtórzyła żadna reprezentacja, sięgając po medale na czterech z rzędu turniejach rangi MŚ (srebro w 2002, następnie dwa brązowe medale w 2006 i 2010 oraz złoto w 2014 roku). Francuzi stają przed szansą zaliczenia trzeciego z rzędu podium, gdyż w 2018 zakończyli mundial ze złotem, a przed czterema laty w Katarze zostali wicemistrzami świata. Mało tego, tacy zawodnicy jak obrońca Lucas Hernandez i lider ofensywy Kylian Mbappe mogliby w ten sposób skompletować wszystkie kolory medali, dołączając choćby do urodzonego w Opolu, ale reprezentującego Niemcy Miroslava Klosego, który na koncie od 2002 do 2014 roku zgromadził złoto, srebro i dwa brązy! Biorąc zaś pod uwagę wszystkie turnieje, Francuzi walczą o siódme w historii podium, gdyż na koncie mają już po dwa mistrzostwa, wicemistrzostwa i trzecie miejsca.

Anglicy, którzy staną na drodze ekipie Didiera Deschampsa, regularnie stawiani są w wąskim gronie faworytów mundiali i... regularnie zawodzą. "Synowie Albionu" niemoc na mistrzostwach świata przełamali tylko raz, ale o ich triumfie z 1966 roku pamiętają już tylko najstarsi kibice. Klątwą Anglików zwykle bywają ćwierćfinały, w których odpadali aż siedmiokrotnie w szesnastu startach, ale nawet awans do strefy medalowej nie jest dla nich gwarancją "pudła", gdyż zarówno w 1990, jak i 2018 roku przegrywali oni spotkania o brąz...

Dla Argentyńczyków, finalistów tegorocznego czempionatu, mecze o najwyższe cele to nie pierwszyzna. "Albicelestes" mają na koncie 3 złota i 3 wicemistrzostwa świata i w medalowej klasyfikacji wszech czasów plasują się obecnie tuż za "pudłem", ustępując jedynie Brazylii, Niemcom (licząc medale włącznie z tymi zdobytymi przez RFN) i Włochom. Lionel Messi i spółka w razie zwycięstwa dołączą do wąskiego grona ekip, które obroniły tytuł mistrza świata (wcześniej dokonały tego tylko reprezentacje Włoch w 1938 i Brazylii w 1962 roku) będą mogły umieścić na reprezentacyjnych trykotach czwartą gwiazdkę, oznaczającą czwarte złoto mundialu. Tyle mają wspomniane Włochy i Niemcy, zaś Brazylia - jako jedyna kadra - może poszczycić się pięcioma gwiazdkami za zdobyte mistrzostwa. Złoto Argentyny byłoby również pięknym zwieńczeniem mundialowej kariery Lionela Messiego - i to na turnieju, który zdominował, jak - nie przymierzając - jego słynny rodak Diego Maradona mistrzostwa w 1986 roku. Były as Boca Juniors, Barcelony i Napoli w drodze po triumf zdobył 5 goli i zaliczył 5 asyst. Messi w rozgrywanym w Ameryce Północnej czempionacie, mimo już 39 lat na karku, strzelił 8 goli i zaliczył 4 asysty, co przy 712 rozegranych minutach daje niesamowitą statystykę punktu w klasyfikacji kanadyjskiej co 59,3 minuty!

Hiszpanie, rywal Argentyny w walce o złoto, to drużyna, którą przez dekady opisywano ironicznym hasłem: "Grali jak nigdy, przegrali jak zawsze". Choć trudno w to uwierzyć, drużyna, która wychowała wiele pokoleń gwiazd światowego futbolu, może pochwalić się... zaledwie jednym medalem mundialu: wywalczonym w 2010 roku złotem. Owszem, ekipa z Półwyspu Iberyjskiego ma na koncie cztery mistrzostwa i wicemistrzostwo Europy, ale zawodnicy "La Furia Roja", błyszczący na co dzień w wielkich drużynach Realu Madryt i Barcelony zarówno w La Liga, jak i europejskich pucharach, podczas mistrzostw świata doznawali dziwnej niemocy, przez co Hiszpania pięciokrotnie kończyła udział w czempionacie już na fazie grupowej (!), pięć razy zaraz po niej, a cztery razy na etapie ćwierćfinału. W strefie medalowej MŚ ekipa z Półwyspu Iberyjskiego znalazła się w tym roku dopiero po raz trzeci w historii i ma szansę powalczyć o drugi krążek, gdyż w 1950 roku zakończyła turniej na czwartym miejscu. Czy młody Lamine Yamal zdoła przyćmić swojego wielkiego nauczyciela, Lionela Messiego? Czy mało efektowny, ale szalenie efektywny Mikel Oyarzabal dorzuci do złota mistrzostw Europy również puchar za mistrzostwo świata? A może o losach wielkiego finału przesądzi ktoś, kto dotychczas był w cieniu wielkich gwiazd? O tym przekonamy się już w niedzielę.