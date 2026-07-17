Finał mundialu zagrożony! Nad Nowy Jork nadciągnęła toksyczna chmura

Piłka nożna

Wielki finał mistrzostw świata 2026 może nie odbyć się w pierwotnie planowanym terminie. Wszystko przez toksyczny dym z pożarów trawiących Kanadę, który dotarł w okolice mającego być areną finałowych zmagań stadionu w Nowym Jorku. Bardzo niska jakość powietrza może skłonić organizatorów do rozważenia przełożenia meczu.

Widok na panoramę Nowego Jorku z Mostem Brooklińskim w pierwszoplanowym planie, wszystko spowite gęstym, szarawym dymem.
fot. PAP
Chmura dymu znad Kanady zasnuwa Nowy Jork przed finałem MŚ 2026

Kanadyjskie lasy są w ostatnim czasie trawione przez pożary, w wyniku czego nad USA nadciągnęła chmura toksycznego dymu. Badania wskazują na najgorszą jakość powietrza od 3 lat, a Departament Zdrowia Stanu Nowy Jork zalecił mieszkańcom unikanie aktywności na świeżym powietrzu, pozostanie w pomieszczeniach z klimatyzacją oraz zamykanie okien.

Pożary lasów w Kanadzie mogą sparaliżować finał MŚ 2026

Sytuację pogarszają wysokie temperatury, dodatkowo obciążające układ oddechowy oraz krążenia, szczególnie u osób spędzających dużo czasu na zewnątrz. W tak skrajnych warunkach kluczowe będzie regularne nawadnianie.

 

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Wszystko to na kilka dni przez wielkim finałem mistrzostw świata 2026, zaplanowanym na MetLife Stadium w East Rutherford, mieszczącym się z kolei w obszarze metropolitalnym Nowego Jorku. W dniu piłkarskiego święta organizatorzy spodziewają się na trybunach ponad 80 tysięcy kibiców, a dodatkowe 50 tysięcy ma oglądać spotkanie Argentyny i Hiszpanii w strefie kibica w Central Parku na Manhattanie.

Finał MŚ 2026 zagrożony przez pogodę

Jeżeli dym nie rozrzedzi się do niedzieli, organizatorzy mogą mieć naprawdę poważny problem.

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