Francja - Anglia. Kto wygrał mecz? Jaki wynik? Kto wygrał mecz o 3. miejsce MŚ 2026?

W sobotę na przedmieściach Miami reprezentacje Francji i Anglii zmierzą się w meczu o trzecie miejsce piłkarskich mistrzostw świata w Ameryce Północnej. Ambicje obu europejskich potęg były jednak większe. Ekipę "Trójkolorowych" po raz ostatni poprowadzi selekcjoner Didier Deschamps.

"Oba zespoły są fizycznie i emocjonalnie wyczerpane po długim, rozbudowanym do 48 drużyn turnieju. Tradycyjny mecz o brązowy medal może mieć posmak niechcianej misji dla piłkarzy, którzy przyjechali do Ameryki Północnej z marzeniami o wzniesieniu trofeum" - ocenił Reuters.

O ile Anglia w półfinale postraszyła Argentynę i przegrała 1:2 po golach straconych dopiero w końcowych minutach, to Francja zaprezentowała się przeciwko Hiszpanii niespodziewanie słabo. Uległa swoim południowym sąsiadom wyraźnie 0:2.

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Kto wygrał mecz Francja - Anglia? Jaki wynik? Te pytania zadają sobie fani piłki nożnej.

Mecz Francja - Anglia rozpocznie się w sobotę o godzinie 23:00. Tuż po jego zakończeniu zaktualizujemy powyższy tekst.

Polsat Sport