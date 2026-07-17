Francja - Anglia. Kto wygrał mecz? Jaki wynik? Kto wygrał mecz o 3. miejsce MŚ 2026?

Piłka nożna

Kto wygrał mecz o trzecie miejsce MŚ 2026? Jaki wynik meczu Francja - Anglia? Sprawdź poniżej.

Piłkarz reprezentacji Francji klaszcze, stojąc na boisku.
fot. PAP/EPA
Kto wygrał mecz o trzecie miejsce na MŚ 2026?

W sobotę na przedmieściach Miami reprezentacje Francji i Anglii zmierzą się w meczu o trzecie miejsce piłkarskich mistrzostw świata w Ameryce Północnej. Ambicje obu europejskich potęg były jednak większe. Ekipę "Trójkolorowych" po raz ostatni poprowadzi selekcjoner Didier Deschamps.

 

"Oba zespoły są fizycznie i emocjonalnie wyczerpane po długim, rozbudowanym do 48 drużyn turnieju. Tradycyjny mecz o brązowy medal może mieć posmak niechcianej misji dla piłkarzy, którzy przyjechali do Ameryki Północnej z marzeniami o wzniesieniu trofeum" - ocenił Reuters.

 

O ile Anglia w półfinale postraszyła Argentynę i przegrała 1:2 po golach straconych dopiero w końcowych minutach, to Francja zaprezentowała się przeciwko Hiszpanii niespodziewanie słabo. Uległa swoim południowym sąsiadom wyraźnie 0:2.

Francja - Anglia. Kto wygrał? Jaki wynik meczu o 3. miejsce MŚ 2026?

Kto wygrał mecz Francja - Anglia? Jaki wynik? Te pytania zadają sobie fani piłki nożnej. 

 

Mecz Francja - Anglia rozpocznie się w sobotę o godzinie 23:00. Tuż po jego zakończeniu zaktualizujemy powyższy tekst. 

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MŚ 2026PIŁKA NOŻNA
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