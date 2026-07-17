Futbol znów przegrał z muzyką. "Nie zagramy na własnym stadionie przez koncert jakiegoś psa"

Piłkarze Żalgirisu w pierwszej rundzie kwalifikacji do Champions League wyeliminowali kosowską Dritę, remisując u siebie 1:1 i wygrywając na wyjeździe 3:2. W kolejnej rundzie los skojarzył Litwinów z KI Klaksvik z Wysp Owczych. Litwini będą jednak mieli utrudnione zadanie, ponieważ rewanżowego spotkania nie będą mogli rozegrać na własnym stadionie.

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Wszystko przez... zaplanowany na ten termin koncert znanego amerykańskiego rapera Pitbulla. Zamiast na piętnastotysięcznym Darius and Girenas Stadium, drużyna Żalgirisu zagra na dużo mniejszym Stadionie Centralnym w Jonavie, mogącym pomieścić zaledwie 2000 kibiców. Trener ekipy z Kowna, Żeljko Sopić, nie gryzł się w język i na konferencji prasowej ostro skomentował tę decyzję.

- Wiemy, że nie zagramy na własnym stadionie przez koncert jakiegoś psa czy kogoś tam, nie powiem kogo. Nie chcę się na ten temat wypowiadać. Jest, jak jest - powiedział zrezygnowany Sopić, znany polskim kibicom z krótkiej pracy w Widzewie Łódź.

Nie jest to pierwsza sytuacja, kiedy litewski futbol przegrywa z muzyką. W czerwcu 2025 roku reprezentacja Litwy została "wyrzucona" ze swojego stadionu narodowego ze względu na koncert Justina Timberlake'a...