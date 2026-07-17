Futbol znów przegrał z muzyką. "Nie zagramy na własnym stadionie przez koncert jakiegoś psa"

Robert IwanekPiłka nożna

Żalgiris Kowno awansował do drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów, ale na drodze do futbolowego raju może mu stanąć... znany muzyk. Z powodu koncertu mecz Litwinów z KI Klaksvik będzie rozegrany na stadionie zastępczym, co w ostrych słowach skomentował trener Żeljko Sopić.

Pitbull śpiewa na scenie z dwiema tancerkami.
Fot. PAP
Koncert Pitbulla zmusił Żalgiris Kowno do zmiany stadionu

Piłkarze Żalgirisu w pierwszej rundzie kwalifikacji do Champions League wyeliminowali kosowską Dritę, remisując u siebie 1:1 i wygrywając na wyjeździe 3:2. W kolejnej rundzie los skojarzył Litwinów z KI Klaksvik z Wysp Owczych. Litwini będą jednak mieli utrudnione zadanie, ponieważ rewanżowego spotkania nie będą mogli rozegrać na własnym stadionie.

 

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Wszystko przez... zaplanowany na ten termin koncert znanego amerykańskiego rapera Pitbulla. Zamiast na piętnastotysięcznym Darius and Girenas Stadium, drużyna Żalgirisu zagra na dużo mniejszym Stadionie Centralnym w Jonavie, mogącym pomieścić zaledwie 2000 kibiców. Trener ekipy z Kowna, Żeljko Sopić, nie gryzł się w język i na konferencji prasowej ostro skomentował tę decyzję.

 

- Wiemy, że nie zagramy na własnym stadionie przez koncert jakiegoś psa czy kogoś tam, nie powiem kogo. Nie chcę się na ten temat wypowiadać. Jest, jak jest - powiedział zrezygnowany Sopić, znany polskim kibicom z krótkiej pracy w Widzewie Łódź.

 

Nie jest to pierwsza sytuacja, kiedy litewski futbol przegrywa z muzyką. W czerwcu 2025 roku reprezentacja Litwy została "wyrzucona" ze swojego stadionu narodowego ze względu na koncert Justina Timberlake'a...

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