Gdzie obejrzeć meczu Panthers Wrocław - Firenze Red Lions?

Przed wrocławską drużyną kolejne wyzwanie w ramach europejskich rozgrywek AFLE - The League Europe. Tym razem Pantery na własnym terenie zmierzą się z Firenze Red Lions. Reprezentanci Półwyspu Apenińskiego nie odnieśli jeszcze w tym sezonie zwycięstwa. W pierwszym spotkaniu, rozegranym w stolicy Toskanii, Panthers pewnie triumfowali 48:7.

„Nasz zespół nie może się doczekać powrotu na własny stadion i gry przed polską publicznością. Jesteśmy rozczarowani wynikiem meczu z Rhein Fire, zwłaszcza że do tamtego momentu z tygodnia na tydzień robiliśmy regularne postępy. Wyciągamy wnioski i bierzemy się do pracy nad elementami, które wymagają poprawy - wszystko po to, by wejść w fazę play-off jako silniejsza drużyna i udowodnić to już w tym tygodniu w starciu z Red Lions.” - komentuje Dave Likins, główny trener Panthers Wrocław.

„Każda drużyna, z którą mierzymy się w tej lidze, potrafi grać w futbol i do każdego rywala podchodzimy z pełnym szacunkiem. Red Lions to zespół, który ma wiele do udowodnienia i niewiele do stracenia. Mają w składzie wartościowych zawodników oraz doświadczony sztab trenerski, dlatego spodziewamy się wymagającego i zaciętego spotkania. Wyjdziemy na boisko maksymalnie skoncentrowani i zmotywowani. Grając przed własną publicznością we Wrocławiu, czujemy dodatkową odpowiedzialność, by dać z siebie wszystko. Wiemy, że w tej lidze nic nie przychodzi za darmo, dlatego od pierwszego do ostatniego gwizdka będziemy walczyć o zwycięstwo. Na koniec chciałbym serdecznie zaprosić wszystkich kibiców na stadion. Wasze wsparcie zawsze dodaje nam energii i pomaga w najtrudniejszych momentach meczu. Ze swojej strony mogę obiecać jedno zostawimy na boisku serce i zrobimy wszystko, aby odnieść kolejne zwycięstwo.” - dodaje Adam Lary, defensive back Panthers Wrocław.

Transmisja w niedzielę od godziny 14.55 w Polsacie Sport Fight oraz online w Polsat Box Go.

Panthers Wrocław