Głośny apel Ukraińca: Powstrzymajcie się

Podopieczni trenera Raula Lozano rozpoczęli czwartkowy (16 lipca) mecz znakomicie, wygrywając pierwszego seta 25:22. Trzy kolejne partie należały jednak do "Orłów", którzy wygrali kolejno do 17, 21 i 23.

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Po spotkaniu na ukraińskich siatkarzy spadła fala krytyki ze strony kibiców. Wasyl Tupczij, były as PlusLigi, odpowiedział na te wpisy za pośrednictwem mediów społecznościowych.

- Przegraliśmy z Serbią 1:3 i wszyscy widzieliśmy, jak wyglądało to spotkanie. Proszę, powstrzymajcie się trochę w komentarzach. Serbowie zagrali świetnie w systemie blok - obrona, co przyniosło im efekty. Wszyscy naprawdę walczyli i szkoda, że czwarty set nie potoczył się po naszej myśli. Prowadziliśmy w nim kilkoma punktami, ale popełniliśmy parę błędów. Taki jest sport. Gramy dalej i prosimy, żebyście nadal nas wspierali - napisał Tupczij na swoim kanale na Telegramie.

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"Niebiesko-Żółci" nie wykorzystali w piątek (17 lipca) okazji do zrehabilitowania się za porażkę z Serbami i mimo prowadzenia 2:0 w setach przegrali po tie-breaku z Turcją...