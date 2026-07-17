Iwanow: Górnicy? Mamy problem?

Można być niezadowolonym z faktu, że Patrik Hellebrand wybrał Koronę Kielce zamiast powalczenia o międzynarodową chwałę w Górniku, ale w mojej opinii bardziej bolesna będzie kilkutygodniowa nieobecność Jarosława Kubickiego. To on był spoiwem całego zabrzańskiego układu scalonego. Jego niezbędnym elementem. Tak jak miało to miejsce w Jagiellonii Białystok, również w mistrzowskim sezonie, w którym odegrał istotną rolę.

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Może więcej mówiło się - i mówi - o innych. Tak samo było zresztą w Zabrzu. Ale to jeden z najbardziej pożytecznych pomocników, jakich ma cała liga. I być może jeden z najmniej docenianych. W wygranym ostatnim sparingu w Austrii z duńskim Nordsjaelland (2:0) całą śmietankę spił Taofeek Ismaheel, zdobywca dwóch efektownych bramek, ale w środku pola dyrygował 30-latek pochodzący z Lubina. W Poznaniu z powodu złamania ręki przedwcześnie musiał zejść z boiska.

Trener Michal Gasparik to taktyczny "mózg" i w Stambule będzie musiał zastosować inny wariant, bo w kluczowej formacji de facto zostaje mu tylko jeden z zawodników z poprzedniego sezonu - Czech Lukas Sadilek. Kacper Urbański lepiej czuje się w kreacji i woli grać bliżej napastnika. Jak poradzi sobie z intensywnością rywala?

O młodziutkim Bastienie Donio wiemy jeszcze bardzo mało. Wiadomo, że przeciw Fenerbahce, złożonym z piłkarzy nie na eliminacje, a na fazę ligową Ligi Mistrzów, polski zespół będzie grał piłkę reaktywną. Szukając przechwytów i szybkości Maksyma Chłania i Ismaheela. Ale głównym zadaniem będzie mądra i przede wszystkim nierozpaczliwa obrona.

"Mieszanie" ustawieniem szczególnie przed takim spotkaniem, a za chwilę przed startem ligowego sezonu, nigdy nie jest wymarzonym scenariuszem dla żadnego trenera. Wie coś na ten temat Thomas Tuchel po działaniach w półfinale mistrzostw świata, gdy Anglia totalnie się rozsypała pod naciskiem Argentyny, także ze względu na roszady Niemca.

Najbardziej doświadczonych piłkarzy na ławce Gasparik ma w postaci stoperów - Pawła Bochniewicza i Kryspina Szcześniaka. Pierwszy ma za sobą grę w Eredivisie i reprezentacjach Polski, także tej "A", za kadencji Jerzego Brzęczka i Michała Probierza. Drugi był powołany przez Jana Urbana. Obaj "mają papiery” ale jednak przegrywają rywalizację z Rafałem Janickim i Josemą.

Ostatni mecz podczas zgrupowania zaczęła ta dwójka, podobnie jak spotkanie o Superpuchar z Lechem Poznań. Bochniewicz wiosną grał sporadycznie, Szcześniak z rotacji wypadł na dobre, więc trudno go brać pod uwagę. Może więc "Bochen" będzie lekiem na całe zło? Na razie na "Fener". I dopóki nie wyleczy się Kubicki, a klub nie pozyska nowych zawodników nie tylko do zwiększenia rywalizacji, lecz także do wyjściowego ustawienia.

Górnik Zabrze, czyli jeden z najbardziej utytułowanych polskich klubów, rozpoczyna walkę o awans do Ligi Mistrzów. Pierwszym rywalem wicemistrza Polski jest wicemistrz Turcji, Fenerbahce Stambuł. Dzięki transmisjom w kanałach Polsat Sport kibice mogą towarzyszyć piłkarzom Górnika we wszystkich etapach kwalifikacji.