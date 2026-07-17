Guardiola był dogadany z reprezentacją! Nagły zwrot akcji

Tuchel zaskoczył opinię publiczną swoimi powołaniami na mundial w USA, Meksyku oraz Kanadzie. Wśród wyróżnionych zawodników zabrakło m.in. Phila Fodena, Cole'a Palmera, Harry'ego Maguire'a, Trenta Alexandra-Arnolda czy Adama Whartona, którzy dla wielu byli pewniakami do wylotu za ocean.

Niemiec postawił na innych zawodników i do pewnego momentu jego decyzje się broniły. Anglicy prowadzili w półfinale z Argentyną po golu Anthony'ego Gordona, lecz po tym trafieniu skupili się tylko na obronie. Zostali za to skarceni i po bramkach Enzo Fernandeza oraz Lautaro Martineza nie awansowali do finału.

Wielu kibiców od razu domagało się zwolnienia Niemca. Jak poinformował David Ornstein, w kontrakcie Tuchela znalazła się klauzula pozwalająca na zakończenie współpracy, jeśli Anglia odpadnie w fazie grupowej, 1/16 lub 1/8 finału - za wyjątkiem starcia z Meksykiem. Żaden warunek nie został więc spełniony.

Ornstein dodał też, że Tuchel nie był pierwszym wyborem Anglików. Był nim... Pep Guardiola. Hiszpan miał nawet dojść do porozumienia z działaczami Angielskiej Federacji w 2024 roku, a wszystko zmierzało do szczęśliwego końca. Guardiola jednak w ostatniej chwili się wycofał, decydując się na pozostanie w Manchesterze City, który opuścił dopiero dwa lata później.

Na ten moment wydaje się, że Tuchel pozostanie na stanowisku, choć jak podkreślają angielskie źródła, szczegółowa analiza występu kadry nadejdzie po zakończeniu mistrzostw świata.



Anglia ma jeszcze do rozegrania sobotni mecz z Francją o trzecie miejsce.