Kamery wszystko uchwyciły. Tak Marciniak zareagował na wybór sędziego finału! (WIDEO)

Piłka nożna

W mediach społecznościowych FIFA można zobaczyć wideo z oficjalnego spotkania sędziów przed dwoma ostatnimi meczami tegorocznego mundialu. Bohaterem drugoplanowym został Szymon Marciniak, który zareagował na nominację Slavko Vincicia.

Sędziowie piłkarscy obserwują ekran z projektem koszulki finałowej.
fot. PAP/EPA, X/FIFAcom
Szymon Marciniak zareagował na nominację sędziego finału mundialu.

Posiedzenie arbitrów rozpoczęło się od ukazania projektu koszulki, przygotowanej na spotkanie finałowe Mistrzostw Świata 2026.

 

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Wieść o tym, kto poprowadzi mecz o trzecie miejsce oraz wielki finał przekazał legendarny arbiter oraz szef sędziów FIFA - Pierluigi Collina.

 

- Występ ze złotymi paskami to coś pięknego. Jestem pewny, że zgodzicie się ze mną. To piękne. To coś wspaniałego. Tak samo świetne jest to, że sędzią w finale będzie Slavko - przekazał słynny Włoch.

 

Na wideo widać poruszenie Slavko Vincicia, który po chwili schował twarz w dłoniach. Następnie otrzymał wsparcie innych sędziów, w tym swoich asystentów - Tomaza Klancnika oraz Andraza Kovacicia.

 

Rząd dalej zasiadł Szymon Marciniak, więc jego reakcja także była łatwo zauważalna. Polak z powagą oklaskiwał nominację 46-latka.

 

 

 

 

Warto przypomnieć, że od 27 czerwca nie widzieliśmy Szymona Marciniaka w roli pierwszego sędziego na mundialu. Wówczas poprowadził starcie Iranu z Egiptem (1:1). Wcześniej sędziował spotkanie Argentyny z Algierią (3:0).

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