Kamery wszystko uchwyciły. Tak Marciniak zareagował na wybór sędziego finału! (WIDEO)
W mediach społecznościowych FIFA można zobaczyć wideo z oficjalnego spotkania sędziów przed dwoma ostatnimi meczami tegorocznego mundialu. Bohaterem drugoplanowym został Szymon Marciniak, który zareagował na nominację Slavko Vincicia.
Posiedzenie arbitrów rozpoczęło się od ukazania projektu koszulki, przygotowanej na spotkanie finałowe Mistrzostw Świata 2026.
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Wieść o tym, kto poprowadzi mecz o trzecie miejsce oraz wielki finał przekazał legendarny arbiter oraz szef sędziów FIFA - Pierluigi Collina.
- Występ ze złotymi paskami to coś pięknego. Jestem pewny, że zgodzicie się ze mną. To piękne. To coś wspaniałego. Tak samo świetne jest to, że sędzią w finale będzie Slavko - przekazał słynny Włoch.
Na wideo widać poruszenie Slavko Vincicia, który po chwili schował twarz w dłoniach. Następnie otrzymał wsparcie innych sędziów, w tym swoich asystentów - Tomaza Klancnika oraz Andraza Kovacicia.
Rząd dalej zasiadł Szymon Marciniak, więc jego reakcja także była łatwo zauważalna. Polak z powagą oklaskiwał nominację 46-latka.
Warto przypomnieć, że od 27 czerwca nie widzieliśmy Szymona Marciniaka w roli pierwszego sędziego na mundialu. Wówczas poprowadził starcie Iranu z Egiptem (1:1). Wcześniej sędziował spotkanie Argentyny z Algierią (3:0).Przejdź na Polsatsport.pl