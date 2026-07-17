Kamery wszystko uchwyciły. Tak Marciniak zareagował na wybór sędziego finału! (WIDEO)

Posiedzenie arbitrów rozpoczęło się od ukazania projektu koszulki, przygotowanej na spotkanie finałowe Mistrzostw Świata 2026.

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Wieść o tym, kto poprowadzi mecz o trzecie miejsce oraz wielki finał przekazał legendarny arbiter oraz szef sędziów FIFA - Pierluigi Collina.

- Występ ze złotymi paskami to coś pięknego. Jestem pewny, że zgodzicie się ze mną. To piękne. To coś wspaniałego. Tak samo świetne jest to, że sędzią w finale będzie Slavko - przekazał słynny Włoch.

Na wideo widać poruszenie Slavko Vincicia, który po chwili schował twarz w dłoniach. Następnie otrzymał wsparcie innych sędziów, w tym swoich asystentów - Tomaza Klancnika oraz Andraza Kovacicia.

Rząd dalej zasiadł Szymon Marciniak, więc jego reakcja także była łatwo zauważalna. Polak z powagą oklaskiwał nominację 46-latka.

Introducing your referee for the @FIFAWorldCup 2026 Final....🥁



Congratulations, Slavko Vinčić! 👏 pic.twitter.com/OMLJ3oA31p — FIFA (@FIFAcom) July 17, 2026

Warto przypomnieć, że od 27 czerwca nie widzieliśmy Szymona Marciniaka w roli pierwszego sędziego na mundialu. Wówczas poprowadził starcie Iranu z Egiptem (1:1). Wcześniej sędziował spotkanie Argentyny z Algierią (3:0).

MS, Polsat Sport