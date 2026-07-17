Sasak zdradził, jak chce grać kadra Grbicia. "Dopiero później będziemy się martwić"

W pierwszym spotkaniu rozgrywanym na amerykańskiej ziemi reprezentacja polskich siatkarzy pokonała drużynę Bułgarii 3:0. Zdaniem Sasaka spotkanie z Brazylią może już wyglądać nieco inaczej.

- Myślę, że Brazylia jest zespołem bardziej doświadczonym niż "młoda Bułgaria". Na pewno jest to groźny przeciwnik i będziemy musieli zagrać bardzo dobrze, by potwierdzić to, co pokazaliśmy w pierwszym meczu. Mam nadzieję, że tak się stanie, bo w mojej opinii jesteśmy dobrze przygotowani. Dziś mogliśmy się skupić na treningu i mam nadzieję, że jutro będziemy mogli stanąć do walki w pełni sił - powiedział Sasak.

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"Biało-Czerwoni" zajmują obecnie 3. miejsce w tabeli, ustępując miejsca USA i Japonii, jednak zdaniem siatkarza liczenie punktów i rozważanie wariantów nie ma w tym momencie większego sensu.



- Jestem zdania, że nie ma co liczyć punktów, tylko po prostu wygrywać mecze i z takim nastawieniem podchodzimy do każdego spotkania, a dopiero później będziemy się martwić, z którego miejsca i z kim będziemy grać - dodał.

Patrząc na tabelę, można dojść do wniosku, że reprezentacje pokroju Brazylii czy Francji osiągają jak na razie wyniki poniżej oczekiwań kibiców.

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- Muszę przyznać, że niektóre zespoły nieco mnie rozczarowały... Ale z drugiej strony pozytywnie zaskoczyła mnie Japonia, która wygrała jak na razie wszystkie mecze - powiedział atakujący.

Na koniec zdradził również, że liczy na... liczne wsparcie mieszkającej w Chicago Polonii.

- Już w zeszłym roku wielu Polaków przyszło do hali, żeby nas oglądać. W tym sezonie również liczę na tego typu wsparcie i doping - zakończył reprezentant Polski.

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