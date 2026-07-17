Mecz o trzecie miejsce MŚ 2026. Kiedy spotkanie Francja - Anglia?

Mecz o brązowy medal mundialu to marzenie wielu reprezentacji na całym świecie. To właśnie dwukrotne wywalczenie najniższego stopnia podium jest największym osiągnięciem w dziejach reprezentacji Polski. Biało-Czerwoni sięgali po medale w 1974 oraz 1982 roku, co stanowi nieosiągalny pułap dla obecnej generacji naszych zawodników.

Co innego w przypadku Francji i Anglii. Obie piłkarskie potęgi czują z pewnością olbrzymi niedosyt spowodowany porażkami w półfinałach. "Trójkolorowi" ulegli Hiszpanom 0:2, natomiast "Synowie Albionu" musieli uznać wyższość Argentyny 1:2. W obu przypadkach pokonani zaprezentowali kiepski styl, co spotyka się z olbrzymią krytyką ze strony tamtejszych mediów.

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Francuzi w dwóch poprzednich edycjach mundialu meldowali się w finale i mieli chrapkę na powtórzenie wyczynu RFN z lat 1982-1990 oraz Brazylii z lat 1994-2002. Tak się jednak nie stanie. "Les Blues" trzykrotnie rywalizowali w meczach o trzecie miejsce i przegrali tylko raz - z Polską w 1982 roku. W pozostałych przypadkach pokonali RFN aż 6:3 w 1958 roku i Belgię po dogrywce 4:2 w 1986 roku.

Teoretycznie więcej motywacji powinni mieć Anglicy, dla których trzecia pozycja byłaby drugim najlepszym wynikiem w dziejach tej reprezentacji na mistrzostwach świata! Wszyscy kojarzymy zwycięstwo "Trzech Lwów" w 1966 roku. Był to jedyny finał tego kraju. Oprócz tego Wyspiarze dwukrotnie meldowali się w półfinałach, które przegrywali, podobnie jak batalię o najniższy stopień podium. Tak było w 1990 roku z Włochami 1:2 i w 2018 roku z Chorwacją 0:2.

Kiedy mecz o 3. miejsce Francja - Anglia na MŚ 2026? O której godzinie?

Mecz o trzecie miejsce na mistrzostwach świata Francja - Anglia został zaplanowany na sobotę 18 lipca o godz. 23:00. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Polsat Sport