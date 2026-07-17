Kolejny Polak blisko RC Lens! Dołączy do Skórasia

Polski zawodnik trzy lata temu przechodził z Legii Warszawa do szkockiego Celticu za 5 milionów euro. W drużynie z Glasgow nie udało mu się znaleźć regularnej gry. Po dwóch sezonach, podczas których wystąpił tylko w osiemnastu spotkaniach, poszedł na wypożyczenie do Hannover 96 grającego w 2. Bundeslidze.

W Niemczech wystąpił osiemnaście razy, z czego w siedemnastu meczach wychodził w pierwszym składzie. Podczas swoich występów Nawrocki mógł zaimponować dobrymi statystkami ofensywnymi, jak na zawodnika, który gra w defensywie. Zdobył trzy bramki i zaliczył trzy asysty.

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Nawrocki był blisko wywalczenia awansu z drużyną Hannover 96, która zajęła czwarte miejsce i brakowało jej tylko 2 punktów do trzeciego miejsca, które gwarantuję grę w barażach o awans do Bundesligi.

RC ma za sobą świetny sezon, który zakończył na drugiej pozycji w Ligue 1 i zapewnił sobie grę w Lidze Mistrzów.

Do Lens trafił też niedawno inny polski zawodnik Michał Skóraś, który przechodził z KKA Gent za 6 milionów euro. Po domknięciu transferu Nawrockiego w kadrze czołowej Francuskiej drużyny będzie dwóch Polaków.

Antoni Bednarczyk