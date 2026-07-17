Koszulka Pelego z finału mundialu 1958 sprzedana za niebotyczną kwotę

Pele w finale mundialu sprzed 68 lat, wygranym ze Szwecją w Sztokholmie 5:2, zdobył dwie bramki, a „Canarinhos” po raz pierwszy w historii zostali mistrzami świata.

Koszulka z numerem „10”, noszona przez 17-letniego wówczas piłkarza, przyciągnęła 10 ofert od więcej niż pięciu oferentów - poinformował dom aukcyjny, znany ze sprzedaży za wielomilionowe kwoty dzieł sztuki.

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Kwota 4,9 miliona dolarów uczyniła ją drugą najdroższą koszulką piłkarską sprzedaną na aukcji. Rekordowe 9,3 mln dolarów zapłacono w 2022 roku za koszulkę, którą miał na sobie Diego Maradona, gdy strzelił gola „ręką Boga” dla Argentyny przeciwko Anglii w mistrzostwach świata w 1986 roku.

Pele, zmarły w grudniu 2022 roku w wieku 82 lat, zdobył łącznie trzy tytuły mistrza świata, również w 1962 i 1970 roku.

PAP