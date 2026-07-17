Koszulka Pelego z finału mundialu 1958 sprzedana za niebotyczną kwotę
Koszulka, którą miał na sobie słynny Brazylijczyk Pele w finale mistrzostw świata w 1958 roku, została sprzedana na aukcji za 4,9 miliona dolarów - poinformował dom aukcyjny Sotheby's. To oznacza, że stała się najcenniejszą pamiątką związaną z legendarnym piłkarzem.
Pele w finale mundialu sprzed 68 lat, wygranym ze Szwecją w Sztokholmie 5:2, zdobył dwie bramki, a „Canarinhos” po raz pierwszy w historii zostali mistrzami świata.
Koszulka z numerem „10”, noszona przez 17-letniego wówczas piłkarza, przyciągnęła 10 ofert od więcej niż pięciu oferentów - poinformował dom aukcyjny, znany ze sprzedaży za wielomilionowe kwoty dzieł sztuki.
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Kwota 4,9 miliona dolarów uczyniła ją drugą najdroższą koszulką piłkarską sprzedaną na aukcji. Rekordowe 9,3 mln dolarów zapłacono w 2022 roku za koszulkę, którą miał na sobie Diego Maradona, gdy strzelił gola „ręką Boga” dla Argentyny przeciwko Anglii w mistrzostwach świata w 1986 roku.
Pele, zmarły w grudniu 2022 roku w wieku 82 lat, zdobył łącznie trzy tytuły mistrza świata, również w 1962 i 1970 roku.Przejdź na Polsatsport.pl