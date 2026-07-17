Koszulka Pelego z finału mundialu 1958 sprzedana za niebotyczną kwotę

Piłka nożna

Koszulka, którą miał na sobie słynny Brazylijczyk Pele w finale mistrzostw świata w 1958 roku, została sprzedana na aukcji za 4,9 miliona dolarów - poinformował dom aukcyjny Sotheby's. To oznacza, że stała się najcenniejszą pamiątką związaną z legendarnym piłkarzem.

Portret Pelego trzymającego Puchar Świata, obok wystawiona jego żółta koszulka z numerem 10.
fot. PAP
Koszulka Pelego z finału mundialu 1958 sprzedana za miliony dolarów

Pele w finale mundialu sprzed 68 lat, wygranym ze Szwecją w Sztokholmie 5:2, zdobył dwie bramki, a „Canarinhos” po raz pierwszy w historii zostali mistrzami świata.

 

Koszulka z numerem „10”, noszona przez 17-letniego wówczas piłkarza, przyciągnęła 10 ofert od więcej niż pięciu oferentów - poinformował dom aukcyjny, znany ze sprzedaży za wielomilionowe kwoty dzieł sztuki.

 

ZOBACZ TAKŻE: Niesamowity wyczyn Argentyny w MŚ. Przeszła już do historii

 

Kwota 4,9 miliona dolarów uczyniła ją drugą najdroższą koszulką piłkarską sprzedaną na aukcji. Rekordowe 9,3 mln dolarów zapłacono w 2022 roku za koszulkę, którą miał na sobie Diego Maradona, gdy strzelił gola „ręką Boga” dla Argentyny przeciwko Anglii w mistrzostwach świata w 1986 roku.

 

Pele, zmarły w grudniu 2022 roku w wieku 82 lat, zdobył łącznie trzy tytuły mistrza świata, również w 1962 i 1970 roku. 

PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
BRAZYLIAINNELICYTACJAMUNDIAL 1958PELEPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Anglia - Brazylia. Skrót meczu
Zobacz także

17-latek uciszył Wembley! Pierwszy gol dla reprezentacji Brazylii

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 