W walce wieczoru gali w Polsat Plus Arenie w Gdyni dojdzie do starcia o pas wagi półciężkiej między mistrzem Rafałem Haratykiem a Bartoszem Leśko. Będzie to rewanż za październikowy bój - wówczas lepszy okazał się 38-latek.

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Ponadto dojdzie do starcia na szczycie wagi ciężkiej, w którym zmierzą się Artur Szpilka i Augusto Sakai. Do klatki powrócą również Sebastian Przybysz, Bartosz Kurek oraz Laura Grzyb. Jak wygląda karta walk?

KSW 120: Karta walk. Kto walczy?

Rafał Haratyk - Bartosz Leśko - walka o pas kategorii półciężkiej

Artur Szpilka - Augusto Sakai

Sebastian Przybysz - Edgars Skrivers

Laid Zerhouni - Bartosz Kurek

Adam Niedźwiedź - Mateusz Pawlik

Laura Grzyb - Rayla Nascimento

Ibragim Chuzhigaev - Maciej Różański

Grzegorz Stabach - Przemysław Górny

Oskar Stachura - Mateusz Balko

Gala KSW 120 odbędzie się w sobotę 18 lipca w Polsat Plus Arenie w Gdyni.

HP, Polsat Sport