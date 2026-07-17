KSW 120: Karta walk. Kto walczy?

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Już w najbliższą sobotę odbędzie się gala KSW 120 w Polsat Plus Arenie w Gdyni. Kto zawalczy na KSW 120? Jak wygląda karta walk? Fani zobaczą w klatce m.in. mistrza kategorii półciężkiej Rafała Haratyka oraz Artura Szpilkę.

Bokser w ringu, patrzący przed siebie, z widocznymi tatuażami na klatce piersiowej i bandażem na dłoni.
fot. PAP
Jak wygląda karta walk KSW 120?

W walce wieczoru gali w Polsat Plus Arenie w Gdyni dojdzie do starcia o pas wagi półciężkiej między mistrzem Rafałem Haratykiem a Bartoszem Leśko. Będzie to rewanż za październikowy bój - wówczas lepszy okazał się 38-latek. 

 

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Ponadto dojdzie do starcia na szczycie wagi ciężkiej, w którym zmierzą się Artur Szpilka i Augusto Sakai. Do klatki powrócą również Sebastian Przybysz, Bartosz Kurek oraz Laura Grzyb. Jak wygląda karta walk?

KSW 120: Karta walk. Kto walczy? 

Rafał Haratyk - Bartosz Leśko - walka o pas kategorii półciężkiej

Artur Szpilka - Augusto Sakai

Sebastian Przybysz - Edgars Skrivers

Laid Zerhouni - Bartosz Kurek

Adam Niedźwiedź - Mateusz Pawlik

Laura Grzyb - Rayla Nascimento

Ibragim Chuzhigaev - Maciej Różański

Grzegorz Stabach - Przemysław Górny

Oskar Stachura - Mateusz Balko

 

Gala KSW 120 odbędzie się w sobotę 18 lipca w Polsat Plus Arenie w Gdyni.

HP, Polsat Sport
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ARTUR SZPILKAKSWMMARAFAŁ HARATYKSPORTY WALKI
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