Liga Narodów siatkarzy 2026: Wyniki i skróty piątkowych meczów

Hitem tego dnia było niewątpliwie starcie USA z Brazylią. Siatkarski klasyk odbył się w Chicago, gdzie gości również reprezentacja Polski. Amerykanie okazali się znacznie lepsi od "Canarinhos", wygrywając pewnie bez straty seta. Na uwagę zasługują zwłaszcza wyniki drugiej i trzecie partii.

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Do ciekawej konfrontacji doszło pomiędzy Kubą a Argentyną. "Albicelestes" dwukrotnie wychodzili na prowadzenie, ale za każdym razem siatkarze z ojczyzny Wilfredo Leona doprowadzali do remisu. W tie-breaku lepsi okazali się Kubańczycy.

W piątek 17 lipca zaplanowano również konfrontację Japonii z Belgią, Turcji z Ukrainą, Iranu ze Słowenią oraz Chin z Bułgarią.

Wyniki i skróty piątkowych meczów VNL:

USA - Brazylia 3:0 (25:23, 25:19, 25:18)

Kuba - Argentyna 3:2 (17:25, 25:19, 22:25, 25:21, 15:12)

Japonia - Belgia godz. 12:20

Turcja - Ukraina godz. 16:30

Iran - Słowenia godz. 20:00

Chiny - Bułgaria godz. 23:00

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