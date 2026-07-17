Liga Narodów siatkarzy 2026: Wyniki i skróty piątkowych meczów
Piątek 17 lipca to kolejny dzień zmagań w Lidze Narodów siatkarzy. Trwa walka o awans do turnieju finałowego, który w tym roku odbędzie się w Chinach. Kto przybliży się do realizacji tego celu? Przedstawiamy wyniki i skróty piątkowych spotkań VNL.
Hitem tego dnia było niewątpliwie starcie USA z Brazylią. Siatkarski klasyk odbył się w Chicago, gdzie gości również reprezentacja Polski. Amerykanie okazali się znacznie lepsi od "Canarinhos", wygrywając pewnie bez straty seta. Na uwagę zasługują zwłaszcza wyniki drugiej i trzecie partii.
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Do ciekawej konfrontacji doszło pomiędzy Kubą a Argentyną. "Albicelestes" dwukrotnie wychodzili na prowadzenie, ale za każdym razem siatkarze z ojczyzny Wilfredo Leona doprowadzali do remisu. W tie-breaku lepsi okazali się Kubańczycy.
W piątek 17 lipca zaplanowano również konfrontację Japonii z Belgią, Turcji z Ukrainą, Iranu ze Słowenią oraz Chin z Bułgarią.
Wyniki i skróty piątkowych meczów VNL:
USA - Brazylia 3:0 (25:23, 25:19, 25:18)
Kuba - Argentyna 3:2 (17:25, 25:19, 22:25, 25:21, 15:12)
Japonia - Belgia godz. 12:20
Turcja - Ukraina godz. 16:30
Iran - Słowenia godz. 20:00
Chiny - Bułgaria godz. 23:00
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