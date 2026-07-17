Liga Narodów siatkarzy 2026: Wyniki i skróty piątkowych meczów

Krystian NatońskiSiatkówka

Piątek 17 lipca to kolejny dzień zmagań w Lidze Narodów siatkarzy. Trwa walka o awans do turnieju finałowego, który w tym roku odbędzie się w Chinach. Kto przybliży się do realizacji tego celu? Przedstawiamy wyniki i skróty piątkowych spotkań VNL.

Siatkarz w żółtej koszulce z numerem 14 na plecach stoi na boisku siatkarskim.
fot. Volleyball World
W walce o awans do turnieju finałowego VNL pozostaje Brazylia

Hitem tego dnia było niewątpliwie starcie USA z Brazylią. Siatkarski klasyk odbył się w Chicago, gdzie gości również reprezentacja Polski. Amerykanie okazali się znacznie lepsi od "Canarinhos", wygrywając pewnie bez straty seta. Na uwagę zasługują zwłaszcza wyniki drugiej i trzecie partii.

 

ZOBACZ TAKŻE: Polski siatkarz zwrócił się do Lewandowskiego! "Mamy niedaleko do siebie"

 

Do ciekawej konfrontacji doszło pomiędzy Kubą a Argentyną. "Albicelestes" dwukrotnie wychodzili na prowadzenie, ale za każdym razem siatkarze z ojczyzny Wilfredo Leona doprowadzali do remisu. W tie-breaku lepsi okazali się Kubańczycy.

 

W piątek 17 lipca zaplanowano również konfrontację Japonii z Belgią, Turcji z Ukrainą, Iranu ze Słowenią oraz Chin z Bułgarią.

Wyniki i skróty piątkowych meczów VNL:

USA - Brazylia 3:0 (25:23, 25:19, 25:18)
Kuba - Argentyna 3:2 (17:25, 25:19, 22:25, 25:21, 15:12)

Japonia - Belgia godz. 12:20
Turcja - Ukraina godz. 16:30
Iran - Słowenia godz. 20:00
Chiny - Bułgaria godz. 23:00

 

WYNIKI MECZÓW I TABELA LIGI NARODÓW SIATKARZY 2026

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
LIGA NARODÓWLIGA NARODÓW SIATKARZYSIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Japonia - Włochy. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 