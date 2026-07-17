W pierwszym meczu rozgrywanym na amerykańskiej ziemi polscy siatkarze rozbili odmłodzoną w ostatnim czasie reprezentację Bułgarii 3:0 (25:19, 25:17, 25:17). I choć Brazylijczycy z pewnością są drużyną dysponującą od Bułgarów zdecydowanie większym doświadczeniem, to w obecnej edycji VNL radzą sobie nie najlepiej. Drużyna "Canarinhos" na przestrzeni lat przyzwyczaiła nas przecież do gry o najwyższe cele, a raczej trudno za takowy uznać dopiero 8. miejsce w tabeli po dotychczasowych 10 spotkaniach.

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Z kolei "Biało-Czerwoni" plasują się na 3. miejscu, mając do rozegrania jeszcze jedno zaległe spotkanie względem wyprzedzających ich drużyn. Na przestrzeni dwóch pierwszych turniejów, rozgrywanych kolejno w Chinach (Linyi) i Polsce (Gliwice), zaliczyli jednak serię 5 meczów rozstrzygniętych dopiero w tie-breakach, spośród których 3 udało im się wygrać, a 2 niestety przegrali. Takie wyniki oznaczają konieczność walki o jak najlepsze rezultaty w USA, by awansować z możliwie wysokiego miejsca do kolejnej fazy turnieju.

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Polska i Brazylia rozegrały dotychczas między sobą trzynaście spotkań w ramach Ligi Narodów. Siedem z nich wygrała Polska. Najważniejsze mecze to spotkanie o trzecie miejsce w 2019 (3:0), ćwierćfinał w 2023 (3:0), ćwierćfinał w 2024 (3:1) i półfinał w 2025 (3:0).

Relacja i wynik na żywo meczu Polska - Brazylia w nocy z piątku na sobotę o godzinie 03:00 polskiego czasu na Polsatsport.pl.