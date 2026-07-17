Magazyn Polskiego Sportu - 18.07. Transmisja TV i stream online

W pierwszej części "Magazynu Polskiego Sportu" omówimy wielkoszlemowy Wimbledon. Niedawno zakończony turniej podsumujemy z jego uczestniczką i półfinalistką w deblu sprzed ośmiu lat - Alicją Rosolską. Posłuchamy też wypowiedzi naszych reprezentantów, z których najdalej w tym roku doszli Hubert Hurkacz w grze singlowej oraz Katarzyna Piter w grze podwójnej.

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W drugiej części programu gościem Aleksandry Szutenberg będzie Marek Jóźwiak. Z byłym reprezentantem Polski zapowiemy start eliminacji w europejskich pucharach, w których po raz pierwszy w historii wystąpi aż pięć polskich klubów. Jako pierwszy - bo już we wtorek w Stambule - do walki o Ligę Mistrzów przystąpi Górnik Zabrze.

W przeglądzie wydarzeń tygodnia wrócimy do braku awansu polskich siatkarek do turnieju finałowego Ligi Narodów, losowania Ligi Mistrzów CEV, medali ME wywalczonych przez naszych żeglarzy w klasach olimpijskich oraz kolejnych podiach naszych kajakarek w Pucharze Świata.

Gdzie obejrzeć Magazyn Polskiego Sportu? O której godzinie?

"Magazyn Polskiego Sportu" w sobotę 18 lipca od godz. 10:00 w Polsacie Sport 1, Polsacie Box Go i na Polsatsport.pl. Program będzie też dostępny w naszym kanale YouTube.

KN, Polsat Sport