FIFA podjęła decyzję ws. Marciniaka! Co z polskim sędzią?

Od 27 czerwca nie widzieliśmy Szymona Marciniaka w roli pierwszego sędziego na mundialu. Wówczas poprowadził starcie Iranu z Egiptem (1:1). Wcześniej sędziował spotkanie Argentyny z Algierią (3:0). Na dwóch meczach się skończyło. FIFA wyznaczyła bowiem sędziów dwóch ostatnich, najważniejszych spotkań.

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Poinformowano, że sędzią głównym niedzielnego finału piłkarskich mistrzostw świata w East Rutherford, w którym zmierzą się reprezentacje Argentyny i Hiszpanii, będzie Słoweniec Slavko Vincić. Na liniach pomagać mu będą Tomaz Klancnik i Andraz Kovacić, a na arbitra technicznego wyznaczono Jordańczyka Adhama Makhadmeha.

The match officials for @FIFAWorldCup Final have been appointed. 🤝 — FIFA (@FIFAcom) July 16, 2026

Mecz o trzecie miejsce z udziałem Francji i Anglii poprowadzi Wenezuelczyk Jesus Velenzuela.

Polsat Sport