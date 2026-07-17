FIFA podjęła decyzję ws. Marciniaka! Co z polskim sędzią?
Wszystko stało się jasne! Szymon Marciniak nie poprowadzi już żadnego meczu na tegorocznych mistrzostwach świata. Spotkanie o trzecie miejsce na mistrzostwach świata poprowadzi Wenezuelczyk Jesus Velenzuela, a wielki finał otrzymał Slavko Vincić.
Od 27 czerwca nie widzieliśmy Szymona Marciniaka w roli pierwszego sędziego na mundialu. Wówczas poprowadził starcie Iranu z Egiptem (1:1). Wcześniej sędziował spotkanie Argentyny z Algierią (3:0). Na dwóch meczach się skończyło. FIFA wyznaczyła bowiem sędziów dwóch ostatnich, najważniejszych spotkań.
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Poinformowano, że sędzią głównym niedzielnego finału piłkarskich mistrzostw świata w East Rutherford, w którym zmierzą się reprezentacje Argentyny i Hiszpanii, będzie Słoweniec Slavko Vincić. Na liniach pomagać mu będą Tomaz Klancnik i Andraz Kovacić, a na arbitra technicznego wyznaczono Jordańczyka Adhama Makhadmeha.
Mecz o trzecie miejsce z udziałem Francji i Anglii poprowadzi Wenezuelczyk Jesus Velenzuela.Przejdź na Polsatsport.pl