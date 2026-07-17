Mistrzostwa Polski w tenisie za nami! Znamy triumfatorów
Zuzanna Pawlikowska pokonała Weronikę Ewald 7:5, 7:6(2) w finale 100. Narodowych Mistrzostw Polski w tenisie. W rywalizacji mężczyzn triumfował Marcel Zieliński.
Marcel Zieliński - Kacper Knitter. Skrót meczu
Weronika Ewald - Zuzanna Pawlikowska. Skrót meczu
Marcel Zieliński: O tytule przesądziło to, że byłem bardzo solidny i popełniałem mało błędów
Zuzanna Pawlikowska: Moim celem jest bycie w TOP 100 na świecie
Najlepsza w rywalizacji deblistek okazała się para Oriana Gniewkowska/Sara Husar, która w wielki finale pokonała duet Nadia Affelt/Barbara Straszewska 3:6, 6:4, 10:7. Piotr Matuszewski i Szymon Walków wygrali za to zmagania deblistów, a w finale pokonali Miłosza Srokę i Borysa Zgołę 6:1, 6:2.
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Mistrzynią Polski w grze pojedynczej kobiet została Zuzanna Pawlikowska. W piątkowym finale zwyciężyła nad Weroniką Ewald 7:5, 7:6(2). Brązowy medal zdobyły Barbara Straszewska oraz Amelia Paszun.
Po złoto w rywalizacji mężczyzn sięgnął Marcel Zieliński, który w finałowym spotkaniu wygrał z Kacprem Knitterem 6:3, 6:2. Na trzecim miejscu uplasowali się Kacper Szymkowiak oraz Przemysław Michocki.
Mistrzostwa Polski w tenisie kobiet:
1. Zuzanna Pawlikowska
2. Weronika Ewald
3. Barbara Straszewska
3. Amelia Paszun
Mistrzostwa Polski w tenisie mężczyzn:
1. Marcel Zieliński
2. Kacper Knitter
3. Kacper Szymkowiak
3. Przemysław Michocki
Mistrzostwa Polski w deblu kobiet:
1. Oriana Gniewkowska/Sara Husar
2. Nadia Affelt/Barbara Straszewska
3. Weronika Ewald/Zuzanna Pawlikowska
3. Daria Górska/Amelia Paszun
Mistrzostwa Polski w deblu mężczyzn:
1. Piotr Matuszewski/Szymon Walków
2. Miłosz Sroka/Borys Zgoła
3. Kamil Gajewski/Kacper Szymkowiak
3. Jakub Jędrzejczak/Filip KosińskiPrzejdź na Polsatsport.pl