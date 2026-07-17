Mistrzostwa Polski w tenisie za nami! Znamy triumfatorów

Najlepsza w rywalizacji deblistek okazała się para Oriana Gniewkowska/Sara Husar, która w wielki finale pokonała duet Nadia Affelt/Barbara Straszewska 3:6, 6:4, 10:7. Piotr Matuszewski i Szymon Walków wygrali za to zmagania deblistów, a w finale pokonali Miłosza Srokę i Borysa Zgołę 6:1, 6:2.

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Mistrzynią Polski w grze pojedynczej kobiet została Zuzanna Pawlikowska. W piątkowym finale zwyciężyła nad Weroniką Ewald 7:5, 7:6(2). Brązowy medal zdobyły Barbara Straszewska oraz Amelia Paszun.

Po złoto w rywalizacji mężczyzn sięgnął Marcel Zieliński, który w finałowym spotkaniu wygrał z Kacprem Knitterem 6:3, 6:2. Na trzecim miejscu uplasowali się Kacper Szymkowiak oraz Przemysław Michocki.

Mistrzostwa Polski w tenisie kobiet:

1. Zuzanna Pawlikowska

2. Weronika Ewald

3. Barbara Straszewska

3. Amelia Paszun

Mistrzostwa Polski w tenisie mężczyzn:

1. Marcel Zieliński

2. Kacper Knitter

3. Kacper Szymkowiak

3. Przemysław Michocki





Mistrzostwa Polski w deblu kobiet:

1. Oriana Gniewkowska/Sara Husar

2. Nadia Affelt/Barbara Straszewska

3. Weronika Ewald/Zuzanna Pawlikowska

3. Daria Górska/Amelia Paszun

Mistrzostwa Polski w deblu mężczyzn:

1. Piotr Matuszewski/Szymon Walków

2. Miłosz Sroka/Borys Zgoła

3. Kamil Gajewski/Kacper Szymkowiak

3. Jakub Jędrzejczak/Filip Kosiński

HP, Polsat Sport