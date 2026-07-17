Mistrzostwa Polski w tenisie za nami! Znamy triumfatorów

Tenis

Zuzanna Pawlikowska pokonała Weronikę Ewald 7:5, 7:6(2) w finale 100. Narodowych Mistrzostw Polski w tenisie. W rywalizacji mężczyzn triumfował Marcel Zieliński.

Mężczyzna w stroju sportowym, prawdopodobnie tenisista, uśmiecha się i wykonuje gest ręką.
fot. PAP
Marcel Zieliński został mistrzem Polski

Najlepsza w rywalizacji deblistek okazała się para Oriana Gniewkowska/Sara Husar, która w wielki finale pokonała duet Nadia Affelt/Barbara Straszewska 3:6, 6:4, 10:7. Piotr Matuszewski i Szymon Walków wygrali za to zmagania deblistów, a w finale pokonali Miłosza Srokę i Borysa Zgołę 6:1, 6:2.

 

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Mistrzynią Polski w grze pojedynczej kobiet została Zuzanna Pawlikowska. W piątkowym finale zwyciężyła nad Weroniką Ewald 7:5, 7:6(2). Brązowy medal zdobyły Barbara Straszewska oraz Amelia Paszun.

 

Po złoto w rywalizacji mężczyzn sięgnął Marcel Zieliński, który w finałowym spotkaniu wygrał z Kacprem Knitterem 6:3, 6:2. Na trzecim miejscu uplasowali się Kacper Szymkowiak oraz Przemysław Michocki.

 

Mistrzostwa Polski w tenisie kobiet:

1. Zuzanna Pawlikowska

2. Weronika Ewald

3. Barbara Straszewska

3. Amelia Paszun

 

Mistrzostwa Polski w tenisie mężczyzn:

1. Marcel Zieliński

2. Kacper Knitter

3. Kacper Szymkowiak

3. Przemysław Michocki

Mistrzostwa Polski w deblu kobiet:

1. Oriana Gniewkowska/Sara Husar

2. Nadia Affelt/Barbara Straszewska

3. Weronika Ewald/Zuzanna Pawlikowska

3. Daria Górska/Amelia Paszun 

 

Mistrzostwa Polski w deblu mężczyzn:

1. Piotr Matuszewski/Szymon Walków

2. Miłosz Sroka/Borys Zgoła

3. Kamil Gajewski/Kacper Szymkowiak

3. Jakub Jędrzejczak/Filip Kosiński 

HP, Polsat Sport
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INNEMARCEL ZIELIŃSKIMISTRZOSTWA POLSKITENISZUZANNA PAWLIKOWSKA
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