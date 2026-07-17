Nazywali go "ojcem koszykówki". Alfonsas Armalas zmienił sport w Szawlach

Nie bez powodu Alfonsas Armalas nazywany jest „ojcem koszykówki” w Szawlach. Jako uznany lokalny biznesmen aktywnie angażował się w sport i w 1984 roku założył klub BC Siauliai, będąc przez lata jego głównym sponsorem. Jego historia jest inspiracją dla innych, którzy posiadając środki, chcą aktywnie wspierać lokalny sport.

Jeden z największych przedsiębiorców w regionie



Kariera Armalasa zaczęła się w 1968 r., gdy ukończył Instytut Politechniczny w Kownie i został inżynierem drogownictwa. Pracę zaczął w zarządzie dróg w Kiejdanach. W 1972 r. objął zarząd dróg w Radziwiliszkach, był wtedy najmłodszym szefem zarządu dróg na Litwie. Dwa lata później przeniósł się do Szawli, gdzie pokierował Zarządem Dróg nr 4.

Wielki przełom nastąpił po blisko dwóch dekadach, gdy w 1993 roku przedsiębiorstwo sprywatyzowano i Alfonsas Armalas został jego dyrektorem generalnym. Zaczął odnosić wielkie sukcesy, gromadząc olbrzymi majątek. Firma przynosiła zyski, co pozwoliło mu na coraz śmielsze wchodzenie w sport.

Klub powstał w 1994 roku



Armalas i jego spółka wspierali sport w Szawlach od 1983 r. Jedenaście lat później, w 1994 r., "Šiaulių plentas" powołał do życia reprezentacyjny klub koszykarski miasta - BC Siauliai. Firma przez lata pozostawała jego głównym sponsorem, a sam Armalas kierował zarządem klubu do 2016 r.

Jego wkład doceniono symbolicznie w 2019 r. Wieloletni trener zespołu Antanas Sireika wręczył mu złoty pierścień mistrza Litewskiej Ligi Koszykówki (LKL), zdobyty z innym klubem. Dziękował w ten sposób za "złoty" wkład w historię drużyny z Szawli.

BC Siauliai to czołowy klub koszykówki na Litwie



Do największych sukcesów klubu BC Siauliai należą trzy triumfy w Baltic Basketball League, w której występują kluby z Litwy, Łotwy, Rosji, Estonii, Danii, Szwecji, Finlandii i Kazachstanu. W litewskiej lidze LKL BC Siauliai nigdy nie doszedł do finału, jednak dziewięć razy kończył zmagania z brązowym medalem. Ostatni raz miało to miejsce w sezonie 2009/2010.

Do tego klub z powodzeniem grał w europejskich pucharach, np. w Lidze Mistrzów, FIBA Europe Cup czy Eurocup.

Alfonsas Armalas angażował się też w piłkę nożną



Alfonsasowi Armalasowi piłka nożna również nie była obca. Armalas był jednym z inicjatorów odrodzenia lokalnego klubu piłkarskiego. FA Siauliai przeszedł drogę z czwartej ligi do ekstraklasy, w której gra od 2022 r. Największym sukcesem zespołu jest brązowy medal z 2023 r.

Alfonsas Armalas zmarł w 2026 roku



Do końca śledził wyniki swoich drużyn. Był honorowym obywatelem Szawli. -Alfonsas był wybitną osobowością, której wkład w rozwój miasta Szawle, sportu i społeczności koszykarskiej pozostawił głęboki ślad. Ta strata jest bolesna dla całej społeczności Szawli - powiedział cytowany przez Basketnews.lt prezes klubu Arturas Nacickas. Armalas zmarł 28 stycznia 2026 roku w wieku 82 lat.

Polsat Sport