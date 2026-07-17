Nie żyje były trener Interu. W 1985 roku zaszokował piłkarski świat

Bagnoli rozpoczynał seniorską karierę piłkarską w słynnym AC Milan, z którym już w pierwszym sezonie zdobył mistrzostwo Włoch. Pomocnik nie zdołał jednak przebić się do pierwszego składu "Rossonerich" i po zaledwie dwóch latach przeniósł się do Hellasu Werona, z którym spadł do Serie B. Następnie próbował swych sił w Udinese, Catanzaro i SPAL, a buty zawiesił na kołku w 1973 roku, po pięcioletnim pobycie w Verbanii, czyli na peryferiach wielkiego futbolu.

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Dużo lepiej niż na boisku Osvaldo Bagnoli radził sobie w roli trenera. W sezonie 1984/1985 roku zaszokował cały piłkarski świat, wygrywając Serie A z Hellasem Werona. Po dziewięcioletnim pobycie w ekipie "Gialloblu" został szkoleniowcem Genoi, którą w pierwszym sezonie doprowadził do 4. miejsca w lidze włoskiej, a w kolejnym awansował z tą drużyną do półfinału Pucharu UEFA, w którym przegrał dopiero w rywalizacji z późniejszym triumfatorem, Ajaksem Amsterdam. Karierę trenerską zakończył dwuletnim pobytem w Interze Mediolan, z którym został wicemistrzem Włoch.

20 stycznia 2018 roku Bagnoli został wyróżniony przez Hellas Werona tytułem honorowego prezesa klubu.