Niedawno pracował przy polskich skokach. Teraz wybrał zaskakujący kierunek

Zimowe

Austriak Alexander Stoeckl, który w latach 2011-24 był trenerem norweskich skoczków, a w sezonie 2024/25 dyrektorem ds. skoków narciarskich i kombinacji norweskiej w Polskim Związku Narciarskim, został doradcą reprezentacji Kazachstanu.

Mężczyzna w pomarańczowej kurtce narciarskiej z niebieskimi pasami na rękawach, patrzący w bok.
fot. PAP
Alexander Stoeckl

52-letni szkoleniowiec podpisał kontrakt do zimowych igrzysk olimpijskich we Francji w 2030 roku.

 

- To nie jest krótkotrwała i sporadyczna współpraca, lecz stała i konkretna praca. Dla naszej reprezentacji rozpoczął się właśnie nowy rozdział - poinformowała kazachska federacja narciarska, cytowana m.in. przez norweski dziennik ”Dagbladet”.

 

- Współpracowałem luźno z kazachskimi skoczkami od 2013 roku i prowadziłem kilkakrotnie letnie warsztaty w Ałmatach z trenerami i zawodnikami. Teraz jednak zostałem już stałym i oficjalnym doradcą tej reprezentacji. Celem jest, aby moje kompetencje i wiedza zbliżyły kazachskich skoczków do walki o medale olimpijskie w 2030 roku - powiedział gazecie Stoeckl.

PAP
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SKOKIZIMOWE
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