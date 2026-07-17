Niedawno pracował przy polskich skokach. Teraz wybrał zaskakujący kierunek
Austriak Alexander Stoeckl, który w latach 2011-24 był trenerem norweskich skoczków, a w sezonie 2024/25 dyrektorem ds. skoków narciarskich i kombinacji norweskiej w Polskim Związku Narciarskim, został doradcą reprezentacji Kazachstanu.
52-letni szkoleniowiec podpisał kontrakt do zimowych igrzysk olimpijskich we Francji w 2030 roku.
- To nie jest krótkotrwała i sporadyczna współpraca, lecz stała i konkretna praca. Dla naszej reprezentacji rozpoczął się właśnie nowy rozdział - poinformowała kazachska federacja narciarska, cytowana m.in. przez norweski dziennik ”Dagbladet”.
- Współpracowałem luźno z kazachskimi skoczkami od 2013 roku i prowadziłem kilkakrotnie letnie warsztaty w Ałmatach z trenerami i zawodnikami. Teraz jednak zostałem już stałym i oficjalnym doradcą tej reprezentacji. Celem jest, aby moje kompetencje i wiedza zbliżyły kazachskich skoczków do walki o medale olimpijskie w 2030 roku - powiedział gazecie Stoeckl.Przejdź na Polsatsport.pl