Niedawno pracował przy polskich skokach. Teraz wybrał zaskakujący kierunek

52-letni szkoleniowiec podpisał kontrakt do zimowych igrzysk olimpijskich we Francji w 2030 roku.

- To nie jest krótkotrwała i sporadyczna współpraca, lecz stała i konkretna praca. Dla naszej reprezentacji rozpoczął się właśnie nowy rozdział - poinformowała kazachska federacja narciarska, cytowana m.in. przez norweski dziennik ”Dagbladet”.

- Współpracowałem luźno z kazachskimi skoczkami od 2013 roku i prowadziłem kilkakrotnie letnie warsztaty w Ałmatach z trenerami i zawodnikami. Teraz jednak zostałem już stałym i oficjalnym doradcą tej reprezentacji. Celem jest, aby moje kompetencje i wiedza zbliżyły kazachskich skoczków do walki o medale olimpijskie w 2030 roku - powiedział gazecie Stoeckl.

PAP