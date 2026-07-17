Niesamowita sytuacja w prestiżowym turnieju. Dwóch zawodników wyrównało rekord

Herbert miał wielką szansę zostać samodzielnym rekordzistą z wynikiem 61, ale na ostatnim, 18. dołku nie trafił uderzenia z około 1,5 m.

Rekord 62 uderzeń na tym samym polu w 2017 roku ustanowił Branden Grace. Od tamtego czasu był wyrównany cztery razy na dwóch różnych turniejach wielkoszlemowych.



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PAP