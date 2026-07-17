Pilne ogłoszenie UFC ws. Błachowicza. Na tę informację Polak czekał

1 sierpnia UFC zawita do Belgradu. Będzie to pierwsza w historii gala tej organizacji na terytorium Serbii.

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Na Bałkanach Błachowicz miał zmierzyć się z Bogdanem Guskovem. Na niespełna trzy tygodnie przed walką UFC poinformowało jednak, że do tego pojedynku nie dojdzie. Guskov został bowiem przesunięty do walki wieczoru gali w Abu Zabi, na której zawalczy z Magomedem Ankalaevem. Pierwotnie 34-latek miał zmierzyć się z Khalilem Rountreem Jr., ale ten wypadł z pojedynku ze względu na uraz.

Przypomnijmy, że Błachowicz po raz pierwszy zmierzył się z Guskovem w grudniu. Ten pojedynek zakończył się remisem. W maju miało dojść do rewanżu, ale Polak wypadł z walki z powodu kontuzji. Ostatecznie starcie zostało zaplanowane na sierpniową galę w Belgradzie. Jak się jednak okazało, znów do niego nie dojdzie.



Przez kilka ostatnich dni Błachowicz czekał na rozwój sytuacji. Nie było wiadomo, z kim i czy w ogóle zawalczy w Belgradzie.



Ostatecznie sprawy ułożyły się jednak w taki sposób, że Polak wejdzie do klatki. Jego rywalem będzie Navajo Stirling. To 28-letni zawodnik z Nowej Zelandii, który może pochwalić się rekordem 10-0-0.



Pojedynek Błachowicz - Stirling będzie co-main eventem serbskiej galii.



Transmisja gali UFC w Belgradzie na sportowych antenach Polsatu.