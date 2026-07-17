ME U18 siatkarzy. Polska - Bułgaria. Relacja live i wynik na żywo

Mistrzostwa Europy U18 są rozgrywane w dniach 7-18 lipca we Włoszech - w Porto San Giorgio i Cisterna di Latina. Wśród szesnastu uczestników turnieju znalazła się również reprezentacja Polski, którą prowadzi trener Jacek Nawrocki.

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Polacy na inaugurację pokonali 3:0 reprezentację Islandii. W drugim spotkaniu, również w trzech setach wygrała ze Słowenią, a w trzecim - 3:1 z Turcją. W starciu z Włochami Polacy podtrzymali zwycięską passę i pokonali rywali 3:1. Kolejne mecze przyniosły wygrane 3:0 z Finlandią i 3:0 z Grecją. Na zakończenie fazy grupowej Polska pewnie ograła Serbię 3:0. Zajęła pierwsze miejsce w grupie I z bilansem meczów 7-0 i kompletem 21 zdobytych punktów (sety 21-2).

Półfinałowym przeciwnikiem reprezentacji Polski będzie Bułgaria. Młodzi Bułgarzy rywalizując w grupie II wygrali pięć spotkań (3:1 z Francją, 3:1 z Holandią, 3:0 z Rumunią, 3:0 z Belgią i 3:0 z Czechami) i ponieśli dwie porażki (1:3 z Niemcami, 2:3 z Hiszpanią). Takie wyniki dały im drugie miejsce w tabeli za reprezentacją Francji i awans do czołowej czwórki turnieju.

W drugim półfinale Francja zmierzy się z Włochami. Kto wygra półfinałową rywalizację i zagra w sobotnim finale?

Relacja na żywo i wynik meczu Polska - Bułgaria w piątek 17 lipca o godzinie 17.00 na Polsatsport.pl.

RM, Polsat Sport