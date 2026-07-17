Prowadzeni przez doświadczonego trenera Jacka Nawrockiego siatkarze fazę grupową ukończyli z kompletem zwycięstw. W półfinale pokonali Bułgarię i czekali na finałowego rywala, obserwując wynik drugiego półfinałowego starcia pomiędzy Francją i Włochami. Górą okazali się Francuzi i to z nimi Polacy powalczą o złoto.

Zobacz także: Liga Narodów siatkarzy. Terminarz trzeciego tygodnia. Kiedy grają Polacy?

To 17. edycja ME do lat 18. Biało-czerwoni zdobyli wcześniej 10 medali - dwa złote oraz po cztery srebrne i brązowe. Dwa lata temu stanęli na najniższym stopniu podium, a ostatnie mistrzostwo wywalczyli w 2015 roku.

Polska - Francja. Kiedy finał ME siatkarzy? O której godzinie?

Finał Polska - Francja zostanie rozegrany w sobotę 18 lipca. Godzina finału ME siatkarzy to 19.30.

BS, PAP