Problemy Górnika przed meczem z Fenerbahce. Kluczowy piłkarz kontuzjowany

30-letni pomocnik wyszedł na boisko w podstawowym składzie Zabrzan i został zmieniony w 40. minucie, po pechowym wyskoku do górnej piłki. Okazało się, że ma złamaną rękę z przemieszczeniem.

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Górnik w letniej przerwie stracił dwóch podstawowych czeskich graczy linii środkowej - Patrik Hellebrand przeszedł do Korony Kielce, a Lukas Ambros do belgijskiego Anderlechtu Bruksela, zostając bohaterem najwyższego transferu w historii Górnika.

We wtorek drużyna trenera Michala Gasparika zagra na wyjeździe z tureckim Fenerbahce Stambuł w kwalifikacjach Ligi Mistrzów.

AB, PAP