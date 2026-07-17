Problemy Górnika przed meczem z Fenerbahce. Kluczowy piłkarz kontuzjowany

Piłka nożna

Piłkarz Górnika Zabrze Jarosław Kubicki doznał złamania ręki w trakcie czwartkowego meczu o Superpuchar Polski z Lechem Poznań (1:3). Jego przerwa w grze potrwa do 10 tygodni – poinformował śląski klub.

Piłkarz w białej koszulce z numerem 14 i nazwiskiem KUBICKI ZARYS skacze do piłki głową. Obok niego dwaj inni piłkarze walczą o piłkę.
fot.Cyfrasport
Jarosław Kubicki doznał złamania ręki w meczu z Lechem Poznań

30-letni pomocnik wyszedł na boisko w podstawowym składzie Zabrzan i został zmieniony w 40. minucie, po pechowym wyskoku do górnej piłki. Okazało się, że ma złamaną rękę z przemieszczeniem.

 

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Górnik w letniej przerwie stracił dwóch podstawowych czeskich graczy linii środkowej - Patrik Hellebrand przeszedł do Korony Kielce, a Lukas Ambros do belgijskiego Anderlechtu Bruksela, zostając bohaterem najwyższego transferu w historii Górnika.

 

We wtorek drużyna trenera Michala Gasparika zagra na wyjeździe z tureckim Fenerbahce Stambuł w kwalifikacjach Ligi Mistrzów.

AB, PAP
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