Problemy Górnika przed meczem z Fenerbahce. Kluczowy piłkarz kontuzjowany
Piłkarz Górnika Zabrze Jarosław Kubicki doznał złamania ręki w trakcie czwartkowego meczu o Superpuchar Polski z Lechem Poznań (1:3). Jego przerwa w grze potrwa do 10 tygodni – poinformował śląski klub.
30-letni pomocnik wyszedł na boisko w podstawowym składzie Zabrzan i został zmieniony w 40. minucie, po pechowym wyskoku do górnej piłki. Okazało się, że ma złamaną rękę z przemieszczeniem.
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Górnik w letniej przerwie stracił dwóch podstawowych czeskich graczy linii środkowej - Patrik Hellebrand przeszedł do Korony Kielce, a Lukas Ambros do belgijskiego Anderlechtu Bruksela, zostając bohaterem najwyższego transferu w historii Górnika.
We wtorek drużyna trenera Michala Gasparika zagra na wyjeździe z tureckim Fenerbahce Stambuł w kwalifikacjach Ligi Mistrzów.Przejdź na Polsatsport.pl