Rekord transferowy! Odkrycie MŚ 2026 w nowym klubie

Aston Villa w zeszłym sezonie wygrała Ligę Europy, zajęła czwarte miejsce w Premier League i tym samym awansowała do Ligi Mistrzów. „The Villans” wzmacniają się przed nową kampanią i pozyskali piłkarza, który był odkryciem mundialu w Ameryce Północnej. Zagrał w czterech meczach, strzelił trzy gole i zanotował dwie asysty.

ZOBACZ TAKŻE: Sensacyjny wybór. To tam ma zagrać Salah

Trener reprezentacji Szwajcarii Murat Yakin początkowo nie wystawiał go w pierwszym składzie, ale zmieniło się to po meczu z Bośnią i Hercegowiną (4:1), gdy wszedł na boisko z ławki rezerwowych i zdobył dwie bramki. Pomocnik na treningu doznał kontuzji kolana i dlatego nie wystąpił w 1/8 finału oraz ćwierćfinale.

„Helweci” w 1/4 finału mundialu po dogrywce przegrali z broniącą tytułu Argentyną 1:3. Po tamtym spotkaniu Manzambi rozmawiał z argentyńskim bramkarzem Aston Villi Emiliano Martinezem.

20-latek miał ofertę z Newcastle United, ale ostatecznie dołączył do Aston Villi, w której występuje reprezentant Polski Matty Cash. Klub nie podał kwoty transferu, ale angielskie media podają, że wyniosła 50 mln funtów. Poprzednim najdroższym szwajcarskim zawodnikiem był Granit Xhaka, którego w 2016 roku Arsenal Londyn wykupił za 45 mln euro z Borussii Moenchengladbach.

Manzambi jest wychowankiem Servette Genewa, ale nie zadebiutował w lidze szwajcarskiej. Mając 17 lat przeszedł do Freiburga. Szwajcarski dziennik „Tribune de Geneve” doniósł, że Servette nie wynegocjował wtedy klauzuli, która zapewniłaby mu część kwoty kolejnego transferu. Manzambi przebił się do pierwszej drużyny Freiburga w sezonie 2024/25. W 58 oficjalnych meczach dla niemieckiego klubu strzelił dziewięć goli i zaliczył 11 asyst. Najczęściej grał jako środkowy lub ofensywny pomocnik.

BS, PAP