Sensacyjny wybór. To tam ma zagrać Salah

Kontrakt Salaha z Liverpoolem wygasł latem tego roku, a obie strony nie zdecydowały się na jego przedłużenie. Egipcjanin brał ostatnio udział w mistrzostwach świata, na których jego reprezentacja doszła do 1/8 finału, odpadając dopiero z Argentyną po szalonym spotkaniu.

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Salahem interesowały się kluby z Arabii Saudyjskiej i wydawało się, że to właśnie tam wyląduje 34-latek. Najnowsze doniesienia mogą więc szokować. Według Santiego Aouny, nowym klubem Salaha ma zostać turecki Besiktas.

Piłkarz ma zarabiać ok. 10 mln euro rocznie. Ma też zapewnione dwa miliony euro bonusów, jeśli uda mu się osiągnąć postawione cele. Kontrakt ma obowiązywać przez rok z opcją na przedłużenie o kolejny krok. Zdaniem Aouny, porozumienie ustne jest już dogadane.

Salah trafił do Liverpoolu w 2017 roku z Romy. W 2019 roku drużyna wygrała Ligę Mistrzów, a w kolejnym sezonie mistrzostwo Anglii. Kolejny tytuł w Premier League zespół wywalczył w rozgrywkach 2024/25. W 440 występach Salah zdobył 257 goli, co czyni go trzecim najskuteczniejszym strzelcem w historii klubu.

Besiktas jest bardzo aktywny na rynku transferowym. Do klubu trafili już m.in. Orkan Kokcu, Leandro Trossard, Alexander Nuebel czy Kassoum Ouattara.

Polsat Sport