Stysiak ma nowy klub! Transfer potwierdzony
Magdalena Stysiak została oficjalnie ogłoszona nową zawodniczką brazylijskiego Osasco Sao Cristóvao Saude. Klub potwierdził informację w mediach społecznościowych.
Stysiak trafiła do Turcji trzy lata temu, a konkretnie do Fenerbahce Stambuł. Przed tym sezonem postanowiła zasilić szeregi innego giganta z tego miasta - Eczacibasi. To był jej ostatni rok nad Bosforem.
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Brazylijskie media już w marcu informowały, że nowym pracodawcą Polki będzie tamtejszy Osasco Sao Cristóvao Saude. W piątek zespół potwierdził pozyskanie atakującej reprezentacji Polski.
Stysiak w przeszłości reprezentowała barwy m.in. Grot Budowlanych Łódź, Chemika Police, Savino Del Bene Scandicci czy Vero Volley Milano.
Zanim Stysiak zadebiutuje w nowym klubie, przed nią mistrzostwa Europy siatkarek. Rywalkami Polek będą reprezentacje Turcji, Łotwy, Niemiec, Słowenii oraz Węgier. Początek turnieju już 21 sierpnia. Transmisje na sportowych antenach Polsatu.Przejdź na Polsatsport.pl