Stysiak ma nowy klub! Transfer potwierdzony

Stysiak trafiła do Turcji trzy lata temu, a konkretnie do Fenerbahce Stambuł. Przed tym sezonem postanowiła zasilić szeregi innego giganta z tego miasta - Eczacibasi. To był jej ostatni rok nad Bosforem.

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Brazylijskie media już w marcu informowały, że nowym pracodawcą Polki będzie tamtejszy Osasco Sao Cristóvao Saude. W piątek zespół potwierdził pozyskanie atakującej reprezentacji Polski.

Witamy, ao Liberatti! 🇵🇱



Da Polônia para uma das maiores camisas do voleibol mundial. 🧡🖤👊



Magdalena Stysiak vem #PraViverOZ 😍#JuntosPorOsasco pic.twitter.com/I3JI7I6XE1 — Osasco Voleibol Clube (@OsascoVC) July 17, 2026

Stysiak w przeszłości reprezentowała barwy m.in. Grot Budowlanych Łódź, Chemika Police, Savino Del Bene Scandicci czy Vero Volley Milano.

Zanim Stysiak zadebiutuje w nowym klubie, przed nią mistrzostwa Europy siatkarek. Rywalkami Polek będą reprezentacje Turcji, Łotwy, Niemiec, Słowenii oraz Węgier. Początek turnieju już 21 sierpnia. Transmisje na sportowych antenach Polsatu.