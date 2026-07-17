Reprezentant Polski poznał rywala w walce o Ligę Europy. To jego były klub

Przenosiny do ukraińskiego klubu Tomasza Kędziory zostały oficjalnie ogłoszone 19 czerwca 2026 roku, natomiast jako wolny zawodnik formalnie dołączył do klubu 1 lipca 2026 roku, podpisując dwuletnią umowę.

Od powrotu do Dynama Kijów reprezentant Polski rozegrał w podstawowym składzie pierwszą rundę eliminacji Ligi Europy na sezon 2026/27 z rumuńskim Universitatea Cluj.

Podczas pierwszego meczu Biało-Niebiescy zdecydowanie dominowali i robili wszystko by skończyć rywalizację zwycięstwem, oddając łącznie 27 strzałów. Ostatecznie nie udało im się przebić obrony rywala, a mecz skończył się wynikiem 0:0. Zespół z Kijowa rewanż musiał rozegrać na wyjeździe.

Drugie spotkanie rumuński klub zagrał zdecydowanie lepiej. Notując więcej strzałów łącznie (w pierwszym meczu tylko trzy, w drugim jedenaście ) oraz lepsze posiadanie piłki (w pierwszym meczu 37 procent, w drugim 42 procent ). Mimo to spotkanie w regulaminowym czasie gry znów zakończyło się wynikiem 0:0. W dogrywce również nie padły żadne gole i trzeba było rozstrzygnąć widowisko karnymi, w których Dynamo Kijów zwyciężyło 4:2.

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W drugiej rundzie kwalifikacji padło na rywala, którego reprezentant Polski zna dobrze. Spotkanie z byłym pracodawcą nadeszło dużo szybciej niż można było się tego spodziewać. Dynamo Kijów zagra z greckim PAOK.

Kędziora w klubie z Saloników spędził ponad 3 lata, na początku trafił do PAOK-u na wypożyczenie, a po wygaśnięciu umowy z Dynamem Kijów podpisał dwuletni kontrakt z grecką drużyną. Łącznie w byłym klubie rozegrał 141 spotkań, strzelił cztery gole i zanotował trzy asysty.

Polski defensor podczas swojej przygody w Grecji sięgał po trofeum tylko raz, było to w jego pierwszym pełnym sezonie 2023/24, kiedy to PAOK wygrał mistrzostwo Grecji przewagą dwóch punktów. Kędziora był istotną częścią tej drużyny a w samej lidze rozegrał wtedy 29 spotkań.

Pierwszy odsłonę spotkania - 23 lipca 2026 roku, klub ze stolicy Ukrainy rozegra w Lublinie na stadionie Motoru, gdzie Dynamo gra domowe mecze w europejskich rozgrywkach podczas trwania wojny na Ukrainie. Rewanż zaplanowany jest na 30 lipca 2026 roku w Salonikach, gdzie Kędziora prawdopodobnie zagra przeciwko kibicom, którzy go jeszcze do niedawna wspierali.

Antoni Bednarczyk