Tak wygląda tabela Ligi Narodów siatkarzy. Które miejsce zajmuje Polska? - czwartek 17.07

Przypomnijmy, że każdy z uczestników Ligi Narodów rozgrywa dwanaście meczów rozdzielonych na trzy turnieje. Polacy rywalizowali już w Chinach oraz u siebie, a teraz grają w Stanach Zjednoczonych, gdzie zdążyli pokonać Bułgarię bez straty seta. Kolejnym rywalem będzie Brazylia.

Podopieczni Nikoli Grbicia są w komfortowej sytuacji, ponieważ ich bilans to siedem zwycięstw i dwie porażki. Jeszcze jedno zwycięstwo praktycznie zapewni Biało-Czerwonym awans do turnieju finałowego, a warto podkreślić, że wicemistrzowie olimpijscy wygrali ubiegłoroczną edycję.

ZOBACZ TAKŻE: Andrea Anastasi grzmi po decyzji ws. Rosjan. Zaapelował do Polaków

Liderem tabeli jest nieoczekiwanie Japonia, która w dziesięciu spotkaniach odniosła komplet zwycięstw! Ekipa z Kraju Kwitnącej Wiśni jako pierwsza zapewniła sobie awans. Blisko celu są jeszcze Amerykanie z ośmioma triumfami, natomiast w podobnej sytuacji, co Polska są Słoweńcy.

O pozostałe lokaty będzie trwać zażarta walka do ostatniej kolejki. Zainteresowani awansem są Włosi, Ukraińcy, Turcy, Brazylijczycy, Serbowie, Bułgarzy i Francuzi. Szans na powodzenie po ostatnich porażkach nie mają już Niemcy. Należy zaznaczyć, że wiążąca w kwestii awansu jest najpierw liczba zwycięstw, a dopiero potem punkty.

Promocję do turnieju finałowego wywalczy siedem najlepszych drużyn oraz gospodarz - Chiny.

Tabela Ligi Narodów siatkarzy 2026. Które miejsce zajmuje Polska?

Polska zajmuje trzecie miejsce w tabeli Ligi Narodów siatkarzy

Polsat Sport