Tak wygląda tabela Ligi Narodów siatkarzy. Które miejsce zajmuje Polska? - czwartek 17.07
Koniec fazy interkontynentalnej rozgrywek Ligi Narodów siatkarzy zbliża się wielkimi krokami. Część reprezentacji wciąż walczy o udział w turnieju finałowym. Jak wygląda tabela VNL i które miejsce zajmuje Polska? Zobacz klasyfikację.
Przypomnijmy, że każdy z uczestników Ligi Narodów rozgrywa dwanaście meczów rozdzielonych na trzy turnieje. Polacy rywalizowali już w Chinach oraz u siebie, a teraz grają w Stanach Zjednoczonych, gdzie zdążyli pokonać Bułgarię bez straty seta. Kolejnym rywalem będzie Brazylia.
Podopieczni Nikoli Grbicia są w komfortowej sytuacji, ponieważ ich bilans to siedem zwycięstw i dwie porażki. Jeszcze jedno zwycięstwo praktycznie zapewni Biało-Czerwonym awans do turnieju finałowego, a warto podkreślić, że wicemistrzowie olimpijscy wygrali ubiegłoroczną edycję.
ZOBACZ TAKŻE: Andrea Anastasi grzmi po decyzji ws. Rosjan. Zaapelował do Polaków
Liderem tabeli jest nieoczekiwanie Japonia, która w dziesięciu spotkaniach odniosła komplet zwycięstw! Ekipa z Kraju Kwitnącej Wiśni jako pierwsza zapewniła sobie awans. Blisko celu są jeszcze Amerykanie z ośmioma triumfami, natomiast w podobnej sytuacji, co Polska są Słoweńcy.
O pozostałe lokaty będzie trwać zażarta walka do ostatniej kolejki. Zainteresowani awansem są Włosi, Ukraińcy, Turcy, Brazylijczycy, Serbowie, Bułgarzy i Francuzi. Szans na powodzenie po ostatnich porażkach nie mają już Niemcy. Należy zaznaczyć, że wiążąca w kwestii awansu jest najpierw liczba zwycięstw, a dopiero potem punkty.
Promocję do turnieju finałowego wywalczy siedem najlepszych drużyn oraz gospodarz - Chiny.
Tabela Ligi Narodów siatkarzy 2026. Które miejsce zajmuje Polska?
Przejdź na Polsatsport.pl