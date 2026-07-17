Tak wygląda tabela Ligi Narodów siatkarzy. Które miejsce zajmuje Polska? - czwartek 17.07

Krystian NatońskiSiatkówka

Koniec fazy interkontynentalnej rozgrywek Ligi Narodów siatkarzy zbliża się wielkimi krokami. Część reprezentacji wciąż walczy o udział w turnieju finałowym. Jak wygląda tabela VNL i które miejsce zajmuje Polska? Zobacz klasyfikację.

Trzech siatkarzy w biało-czerwonych strojach stoi plecami do widza, obejmując się nawzajem ramionami.
fot. Volleyball World
Siatkarze reprezentacji Polski są o krok od awansu do turnieju finałowego VNL

Przypomnijmy, że każdy z uczestników Ligi Narodów rozgrywa dwanaście meczów rozdzielonych na trzy turnieje. Polacy rywalizowali już w Chinach oraz u siebie, a teraz grają w Stanach Zjednoczonych, gdzie zdążyli pokonać Bułgarię bez straty seta. Kolejnym rywalem będzie Brazylia.

 

Podopieczni Nikoli Grbicia są w komfortowej sytuacji, ponieważ ich bilans to siedem zwycięstw i dwie porażki. Jeszcze jedno zwycięstwo praktycznie zapewni Biało-Czerwonym awans do turnieju finałowego, a warto podkreślić, że wicemistrzowie olimpijscy wygrali ubiegłoroczną edycję.

 

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Liderem tabeli jest nieoczekiwanie Japonia, która w dziesięciu spotkaniach odniosła komplet zwycięstw! Ekipa z Kraju Kwitnącej Wiśni jako pierwsza zapewniła sobie awans. Blisko celu są jeszcze Amerykanie z ośmioma triumfami, natomiast w podobnej sytuacji, co Polska są Słoweńcy.

 

O pozostałe lokaty będzie trwać zażarta walka do ostatniej kolejki. Zainteresowani awansem są Włosi, Ukraińcy, Turcy, Brazylijczycy, Serbowie, Bułgarzy i Francuzi. Szans na powodzenie po ostatnich porażkach nie mają już Niemcy. Należy zaznaczyć, że wiążąca w kwestii awansu jest najpierw liczba zwycięstw, a dopiero potem punkty.

 

Promocję do turnieju finałowego wywalczy siedem najlepszych drużyn oraz gospodarz - Chiny.

Tabela Ligi Narodów siatkarzy 2026. Które miejsce zajmuje Polska?

Polska zajmuje trzecie miejsce w tabeli Ligi Narodów siatkarzy
Polska zajmuje trzecie miejsce w tabeli Ligi Narodów siatkarzy

 

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