Wojtuszek: Debiut w kadrze to dla mnie taki „kop” i motywacja do dalszej cięższej pracy

Grzegorz Michalewski: Miniony sezon w Pana przypadku był chyba wymarzony, bo sportowo zakończył się meczami w reprezentacji Polski. Ten debiut w drużynie narodowej to było chyba takie spełnienie marzeń i zapewne cel na podwyższenie sobie poprzeczki, aby zagościć w naszej kadrze jak najdłużej.

Norbert Wojtuszek: Tak. Można powiedzieć, że to była taka wisienka na torcie tamtego sezonu, bo graliśmy trochę w Europie, zajęliśmy trzecie miejsce w lidze i na koniec jeszcze udało się dostać do reprezentacji i w niej zadebiutować. To dla mnie na pewno ogromne wyróżnienie, ale też taki „kop” i motywacja do dalszej cięższej pracy, żeby jeszcze parę razy tam się znaleźć. Myślę, że mamy szansę i do tego dwumeczu, z kimkolwiek będziemy grali, to podejdziemy jak najlepiej i postaramy się przejść do następnej rundy.

Jeżeli chodzi o klub, to już chyba możemy powiedzieć, że jest Pan takim etatowym pewniakiem do gry w podstawowym składzie Jagiellonii, choć wiadomo, że nie ma nic za darmo. Przed Panem kolejny wymagający sezon, bo walka o europejskie puchary, ale już nie jest to Liga Konferencji, a dużo mocniejsza Liga Europy. Wiadomo, że tutaj przeciwnicy będą dużo trudniejsi, ale dla Jagiellonii jest to kolejny etap, aby zrobić kroku dalej i zagrać w Lidze Europy.

Uważam, że mamy już doświadczenie, bo kilka razy w tej Europie już graliśmy i myślę, że trenerzy i nasz cały sztab, który tym zarządza, ma już pełne pojęcie, jak to wygląda i jaki trzeba poziom prezentować, żeby tam się dostosować do tego i coś tam powalczyć o jakieś wyniki. Na pewno jest jeszcze parę transferów do zrobienia, kilka treningów do odbycia, które pomogą tę ekipę, że tak powiem, scalić i żeby to wszystko lepiej wyglądało. Myślę, że mamy szansę i do tego dwumeczu, z kimkolwiek będziemy grali, to podejdziemy jak najlepiej i postaramy się przejść do następnej rundy.

Jeszcze nie wiadomo, z kim zagracie w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy, ale czy ma Pan jakiegoś swojego wymarzonego rywala? To może być RB Salzburg, gdzie przeszedł Bartosz Mazurek lub Rangers albo na przykład może was czekać daleka wycieczka do Azerbejdżanu.

Nie, nie mam takiego zespołu. Szczerze mówiąc nie do końca wiem, z kim tam się zmierzymy, ale fajnie, jakbyśmy z „Mazim” (Bartosz Mazurek - przyp. red.) zagrali i zobaczylibyśmy, co oni tam potrafią. Nie mam swojego ulubionego przeciwnika i obojętnie, kogo trafimy, to damy z siebie wszystko.

Jakie są Pana mocne strony?

Myślę, że motorycznie w miarę dobrze wyglądam i gdzieś tam potrafię współpracować ze skrzydłowym, iść na obieg, dać jakieś dobre podanie. W grze kombinacyjnej uważam, że też czuję się nawet dobrze i przez to gdzieś tam potrafię stworzyć zagrożenie z bocznego sektora w ataku.

Jest pan człowiekiem przyjezdnym, a wcześniej grał Pan między innymi w Górniku Zabrze czy GKS-ie Tychy. Trafił Pan na północ, na Podlasie. Co według Pana jest atutem i siłą Jagiellonii?

Co jest atutem? Myślę, że bardzo dobrze poukładany zespół, który ma już jakiś trzon i potem już tylko do niego dokłada jakieś elementy, żeby to wszystko funkcjonowało. I myślę, że bardzo dobrze gra w piłkę. Nie stosuje żadnych prostych środków, nie liczy na łut szczęścia, tylko gdzieś te akcje są konstruowane i prowadzone w taki przemyślany sposób i przez to udaje się strzelić dużo goli i czasami fajne akcje z tego wychodzą.

Jakie ma pan sportowe marzenia na ten sezon?

Chciałbym na przykład zagrać w Lidze Europy, bo jeszcze nie występowałem. W Ekstraklasie znaleźć się znowu na podium i dalej być w reprezentacji Polski.

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