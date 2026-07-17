Zawodnik UFC zawieszony za doping! Mówiło się o jego walce z Polakiem

Volkan Oezdemir to weteran organizacji UFC. Pierwszy pojedynek stoczył w lutym 2017 roku, kiedy pokonał Ovince'a St. Preuxa. Łącznie ma na koncie 16 walk w UFC.

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36-latka nie zobaczymy jednak w klatce w najbliższym czasie. Jak się okazało, w lutym uzyskał pozytywny wynik testu antydopingowego. W jego organizmie wykryto EPO (erytropoetynę). Jest to środek uznawany za dopingujący, ponieważ zwiększa liczbę czerwonych krwinek, a tym samym poprawia transport tlenu we krwi. Może to przekładać się na większą wytrzymałość i opóźnienie zmęczenia.

"Jako zawodowy sportowiec odpowiadam za wszystko, co trafia do mojego organizmu. Popełniłem błąd i biorę za niego pełną odpowiedzialność" - napisał w mediach społecznościowych.

Zdradził, że pod koniec 2025 roku spotkał się z pracownikiem służby zdrowia, który przedstawił mu plan na szybki powrót do klatki po kontuzji kostki.

"Pokazał mi substancję, którą określił jako bezpieczną i niewykrywalną. Przygotował fiolkę EPO. Powiedział mi, żebym nikomu o tym nie mówił. Posłuchałem go. Tego samego wieczoru zrobiłem sobie pierwszy zastrzyk. To była moja decyzja. I był to największy błąd mojego życia" - tłumaczył.

Oezdemir przekazał, że kilka dni później został poddany kontroli antydopingowej. 5 marca dowiedział się, że wynik wyszedł pozytywny. Od razu wyjawił całą prawdę pracownikom UFC.

"Moja niezależność zawsze była jedną z moich największych zalet. (...) Ale tym razem stało się to moją słabością. (...) Każdy sportowiec odpowiada za to, co przyjmuje. Zawiodłem swój sport, swoich fanów i ostatecznie samego siebie. Wszystkich, którzy mnie wspierali - mojej rodzinie, bliskim i kibicom - chce przeprosić" - podsumował.

W ostatnim czasie pojawiło się sporo plotek odnośnie tego, że Szwajcar w kolejnym boju zmierzy się z Iwo Baraniewskim. Wiemy już, że do tego jednak nie dojdzie, gdyż Oezdemir został zawieszony na szesnaście miesięcy.

HP, PAP