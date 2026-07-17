Zinedine Zidane wraca do pracy! Legenda poprowadzi wielkie gwiazdy

Dla Zidane'a to powrót do pracy trenera po pięciu latach przerwy. Dotychczas dwukrotnie był związany z Realem Madryt, z którym wywalczył szereg trofeów. W latach 2016-2018 sięgnął trzykrotnie z rzędu po Ligę Mistrzów, a do tego dorzucił mistrzostwo i Superpuchar Hiszpanii, a także dwukrotnie wygrał Superpuchar Europy i Klubowe Mistrzostwa Świata. Do ekipy "Królewskich" wrócił po roku przerwy. W latach 2019-2021 dorzucił kolejne mistrzostwo kraju oraz Superpuchar Hiszpanii.

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Od tamtej pory legendarny piłkarz nie podjął się żadnej pracy, mimo że zagraniczne media wielokrotnie łączyły go z wieloma klubami, takimi jak... Real. Nie brakowało jednak doniesień, że sam zainteresowany czeka na posadę selekcjonera reprezentacji Francji, po tym jak Didier Deschamps zadeklarował już, że po tegorocznym mundialu odchodzi z "Trójkolorowych".

Jak się okazało, Zidane faktycznie dogadał się z rodzimą federacją w sprawie kontraktu i to on będzie następcą Deschampsa, który zespół "Les Blues" prowadzi od 2012 roku. Sześć lat później zdobył mistrzostwo świata, a na kolejnym mundialu dotarł do finału, w którym przegrał z Argentyną po rzutach karnych. Do tego należy dodać wicemistrzostwo Europy i triumf w Lidze Narodów.

BS, Polsat Sport