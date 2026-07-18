61-krotny reprezentant kraju wrócił do Polski! Były piłkarz Legii znowu zagra w Ekstraklasie

29-latek jest wychowankiem Baku FK, z którego przeszedł do Karabachu Agdam i z tą drużyną zdobył pięć tytułów mistrza Azerbejdżanu (dwukrotnie jako król strzelców) i dwa krajowe puchary. Legia, z którą był związany w latach 2021-22, była jego pierwszym klubem zagranicznym, a odszedł z niej w atmosferze skandalu, po „najściu” pseudokibiców na klubowy autokar.

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Potem grał Dinamie Zagrzeb, tureckim Konyasporze oraz, bez większych osiągnięć, w klubach 2. Bundesligi - FC Nuernberg i FC Kaiserslautern.

Emreli został wypożyczony do Rakowa z Kaiserslautern na cały sezon 2026/27, z opcją wykupu. W historii „Czerwono-Niebieskich” zapisał pięć lat temu, 17 lipca 2021 roku, jako zdobywca wyrównującego gola dla Legii w meczu o Superpuchar (1:1), przez co zwycięzcę musiała wyłonić seria rzutów karnych, którą Częstochowianie wygrali 4-3.

W Rakowie z tamtego zespołu pozostał tylko Fran Tudor, który wtedy strzelił gola, a obecnie jest kapitanem drużyny.

BS, PAP